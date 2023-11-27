Как узнать будет ли работать интернет дома без света — инструкция

Женщина работает во время отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине создали интерактивную карту провайдеров Киева для того, чтобы узнать, сколько будет работать домашний интернет в случае отключения электроэнергии. Если интернета будет недостаточно, можно воспользоваться картой ближайших провайдеров, которые лучше подготовились к возможным блекаутам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Преимущества интерактивной карты

Кроме того, благодаря карте можно:

узнать цену подключения и ежемесячную абонплату за интернет;

оставить отзыв о работе интернета в вашем доме во время отключения;

посмотреть отзывы людей о работе сети без электроэнергии.

Интерактивная карта провайдеров в Киеве. Фото: ЛУН Город

"Сейчас карта доступна жителям Киева. Далее — масштабируем на другие крупные города Украины", — подчеркнул он.

Обеспечение постоянного доступа к интернету

Также Федоров посоветовал украинцам обеспечить для себя энергостойкий интернет, чтобы продолжать обучение и работу, несмотря на разные обстоятельства.

"Переходите на карту и проверяйте, сколько будет работать интернет от вашего провайдера в случае отключений. Советую позаботиться об энергостойком интернете уже сейчас, чтобы продолжить учиться и работать несмотря ни на что", — добавил Федоров.

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказал, как оставаться онлайн во время возможных блекаутов.