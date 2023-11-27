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Как узнать будет ли работать интернет дома без света — инструкция

27 ноября 2023 14:10
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как узнать будет ли работать интернет дома без света — инструкция
Женщина работает во время отключения света. Иллюстративное фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине создали интерактивную карту провайдеров Киева для того, чтобы узнать, сколько будет работать домашний интернет в случае отключения электроэнергии. Если интернета будет недостаточно, можно воспользоваться картой ближайших провайдеров, которые лучше подготовились к возможным блекаутам.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Преимущества интерактивной карты

Кроме того, благодаря карте можно:

  • узнать цену подключения и ежемесячную абонплату за интернет;
  • оставить отзыв о работе интернета в вашем доме во время отключения;
  • посмотреть отзывы людей о работе сети без электроэнергии.
запуск мапи провайдерів у столиці
Интерактивная карта провайдеров в Киеве. Фото: ЛУН Город

"Сейчас карта доступна жителям Киева. Далее — масштабируем на другие крупные города Украины", — подчеркнул он.

Обеспечение постоянного доступа к интернету

Также Федоров посоветовал украинцам обеспечить для себя энергостойкий интернет, чтобы продолжать обучение и работу, несмотря на разные обстоятельства.

"Переходите на карту и проверяйте, сколько будет работать интернет от вашего провайдера в случае отключений. Советую позаботиться об энергостойком интернете уже сейчас, чтобы продолжить учиться и работать несмотря ни на что", — добавил Федоров.

Напомним, ранее Михаил Федоров рассказал, как оставаться онлайн во время возможных блекаутов.

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