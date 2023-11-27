Как узнать будет ли работать интернет дома без света — инструкция
В Украине создали интерактивную карту провайдеров Киева для того, чтобы узнать, сколько будет работать домашний интернет в случае отключения электроэнергии. Если интернета будет недостаточно, можно воспользоваться картой ближайших провайдеров, которые лучше подготовились к возможным блекаутам.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Преимущества интерактивной карты
Кроме того, благодаря карте можно:
- узнать цену подключения и ежемесячную абонплату за интернет;
- оставить отзыв о работе интернета в вашем доме во время отключения;
- посмотреть отзывы людей о работе сети без электроэнергии.
"Сейчас карта доступна жителям Киева. Далее — масштабируем на другие крупные города Украины", — подчеркнул он.
Обеспечение постоянного доступа к интернету
Также Федоров посоветовал украинцам обеспечить для себя энергостойкий интернет, чтобы продолжать обучение и работу, несмотря на разные обстоятельства.
"Переходите на карту и проверяйте, сколько будет работать интернет от вашего провайдера в случае отключений. Советую позаботиться об энергостойком интернете уже сейчас, чтобы продолжить учиться и работать несмотря ни на что", — добавил Федоров.
Напомним, ранее Михаил Федоров рассказал, как оставаться онлайн во время возможных блекаутов.
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