Погода у Києві на завтра — що прогнозує Укргідрометцентр

Люди гуляють під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 липня, у Києві та області й надалі пануватиме спека. Вдень у столиці температура повітря прогріється до +31...+33 °С.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода у Києві на 8 липня

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 8 липня, у Києві та області буде доволі спекотно. Зокрема, очікується мінлива хмарність.

Ніч у столиці мине без опадів. Натомість вдень у Києві та області пройде місцями короткочасний дощ, також можлива гроза.

У вівторок, 8 липня, вітер буде південний, південно-західний, у межах 7-12 м/с.

Температура по Київській області вночі — +17...+22 °С. Вдень буде дещо спекотніше — +29...+34 °С.

У вівторок, 8 липня, у Києві вночі — +20...+22 °С. Вдень у столиці буде доволі спекотно — +31...+33 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.

Також ми інформували, що Європу охопила аномальна спека до +42 °C — очікується, що температура зростатиме й надалі.