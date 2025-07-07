Погода у Києві на завтра — що прогнозує Укргідрометцентр

Як довго триватиме спека у Києві — прогноз погоди на завтра
У вівторок, 8 липня, у Києві та області й надалі пануватиме спека. Вдень у столиці температура повітря прогріється до +31...+33 °С.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода у Києві на 8 липня
За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 8 липня, у Києві та області буде доволі спекотно. Зокрема, очікується мінлива хмарність.
Ніч у столиці мине без опадів. Натомість вдень у Києві та області пройде місцями короткочасний дощ, також можлива гроза.
У вівторок, 8 липня, вітер буде південний, південно-західний, у межах 7-12 м/с.
Температура по Київській області вночі — +17...+22 °С. Вдень буде дещо спекотніше — +29...+34 °С.
У вівторок, 8 липня, у Києві вночі — +20...+22 °С. Вдень у столиці буде доволі спекотно — +31...+33 °С.
Раніше синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.
Також ми інформували, що Європу охопила аномальна спека до +42 °C — очікується, що температура зростатиме й надалі.
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