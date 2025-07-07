Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Як довго триватиме спека у Києві — прогноз погоди на завтра

Як довго триватиме спека у Києві — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2025 17:51
Погода у Києві на завтра — що прогнозує Укргідрометцентр
Люди гуляють під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 8 липня, у Києві та області й надалі пануватиме спека. Вдень у столиці температура повітря прогріється до +31...+33 °С.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Реклама
Читайте також:

Погода у Києві на 8 липня

За прогнозами Укргідрометцентру, у вівторок, 8 липня, у Києві та області буде доволі спекотно. Зокрема, очікується мінлива хмарність.

Ніч у столиці мине без опадів. Натомість вдень у Києві та області пройде місцями короткочасний дощ, також можлива гроза.

У вівторок, 8 липня, вітер буде південний, південно-західний, у межах 7-12 м/с.

Температура по Київській області вночі — +17...+22 °С. Вдень буде дещо спекотніше — +29...+34 °С.

У вівторок, 8 липня, у Києві вночі — +20...+22 °С. Вдень у столиці буде доволі спекотно — +31...+33 °С.

Погода у Києві
Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталія Птуха спрогнозувала, якою буде погода в Україні в першу декаду липня.

Також ми інформували, що Європу охопила аномальна спека до +42 °C — очікується, що температура зростатиме й надалі.

погода Київ Укргідрометцентр прогноз погоди спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації