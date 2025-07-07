Погода в Киеве на завтра - что прогнозирует Укргидрометцентр

Как долго продлится жара в Киеве — прогноз погоды на завтра
Во вторник, 8 июля, в Киеве и области и в дальнейшем будет царить жара. Днем в столице температура воздуха прогреется до +31...+33 °С.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода в Киеве на 8 июля
По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 8 июля, в Киеве и области будет довольно жарко. В частности, ожидается переменная облачность.
Ночь в столице пройдет без осадков. Зато днем в Киеве и области пройдет местами кратковременный дождь, также возможна гроза.
Во вторник, 8 июля, ветер будет южный, юго-западный, в пределах 7-12 м/с.
Температура по Киевской области ночью — +17...+22 °С. Днем будет несколько жарче — +29...+34 °С.
Во вторник, 8 июля, в Киеве ночью — +20...+22 °С. Днем в столице будет довольно жарко — +31...+33 °С.
Ранее синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.
Также мы информировали, что Европу охватила аномальная жара до +42 °C — ожидается, что температура будет расти и в дальнейшем.
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