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Главная Киев Как долго продлится жара в Киеве — прогноз погоды на завтра

Как долго продлится жара в Киеве — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 17:51
Погода в Киеве на завтра - что прогнозирует Укргидрометцентр
Люди гуляют во время жары. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 8 июля, в Киеве и области и в дальнейшем будет царить жара. Днем в столице температура воздуха прогреется до +31...+33 °С.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Киеве на 8 июля

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 8 июля, в Киеве и области будет довольно жарко. В частности, ожидается переменная облачность.

Ночь в столице пройдет без осадков. Зато днем в Киеве и области пройдет местами кратковременный дождь, также возможна гроза.

Во вторник, 8 июля, ветер будет южный, юго-западный, в пределах 7-12 м/с.

Температура по Киевской области ночью — +17...+22 °С. Днем будет несколько жарче — +29...+34 °С.

Во вторник, 8 июля, в Киеве ночью — +20...+22 °С. Днем в столице будет довольно жарко — +31...+33 °С.

Погода у Києві
Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Птуха спрогнозировала, какой будет погода в Украине в первую декаду июля.

Также мы информировали, что Европу охватила аномальная жара до +42 °C — ожидается, что температура будет расти и в дальнейшем.

погода Киев Укргидрометцентр прогноз погоды жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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