Як доїхати на Північне кладовище з метро Лісова: маршрут на поминальні дні

Північний цвинтар. Фото: Новини.LIVE

Північне кладовище хоч і належить Києву, але розташоване далеко за містом — біля с. Рожківка Броварського району. Найзручніше дістатися до нього зі станції метро Лісова. От тільки єдиний автобус "Київпастрансу", який їхав прямо до цвинтаря, скасували. Люди змушені їхати на власному авто, а в кого його немає — йти пішки кілька кілометрів.

Новини.LIVE дізналося, як доїхати на Північне кладовище на поминальні дні — маршрути та ціни.

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Автобус №258: доля маршруту

Автобус №258 "Київпастрансу" курсував від Броварського проспекту (ст. м. "Лісова") до Північного цвинтаря (кінцева). Хоч стабільного пасажиропотоку на ньому зазвичай не було, він був не менш важливим для киян, адже це єдиний громадський транспорт, що працював на цьому напрямку. Ним користувалися люди, які їхали до сіл у Броварському районі, а також безпосередньо на Північний цвинтар.

Пенсіонери в маршрутці. Фото: Новини.LIVE

Та кілька років тому маршрут скасували. В "Київпастрансі" не беруться нести за це відповідальність, адже по суті ініціаторами маршруту є Департамент транспорту та інфраструктури в КМДА, а компанія лише здійснювала перевезення в рамках договору.



Автобусна зупинка. Фото: Новини.LIVE​​​​

Людей таке рішення місцевої влади не влаштувало. Кияни почали створювати відповідні петиції на сайті КМДА.

"Для тих киян, близькі котрих поховані на Північному кладовищі, важливість нормального функціонування автобусного маршруту №258 не викликає жодних сумнівів", — йдеться в тексті однієї з петицій.

Як доїхати на цвинтар: маршрути й ціна

Напередодні поминальних днів потреба у громадському транспорті стала ще більш актуальною. Люди з настанням тепла їдуть на цвинтар прибирати на могилках, а після Великодня — традиційно провідати померлих.

"Щодня приходять пенсіонери і шукають автобус, а його немає. Жодного прямого маршруту до Північного цвинтаря немає. Тому люди їдуть в напрямку сіл Крихаїв — Літки— Літочки, а звідти 1,5 км пішки", — розповіла нам Ірина, працівниця одного з маршрутів на "Лісовій".

Транспорт на ст.м. "Лісова". Фото: Новини.LIVE

Цей варіант хоч складний і довготривалий, проте нині найдешевший. На проїзд до села в одну сторону одна людина витратить не більше 30 грн. Таким маршрутом користується і подружжя Анна та Анатолій.

Подружжя йде на кладовище. Фото: Новини.LIVE

"Ми на Позняках живемо. Їдемо на метро "Лісова", а потім маршруткою на Літочки. Виходимо на перехресті біля Євминки і йдемо пішки 1,5 км. Так до мами на кладовище ходимо. Дорога займає десь дві години", — розповів чоловік.

Киянин Анатолій. Фото: Новини.LIVE​​​​

Найзручніший варіант — власне авто. Дорога в 30 км від метро займе близько 35-40 хв. Більшість людей зараз саме так і дістаються до цвинтаря. Пенсіонери зазвичай просять дітей та онуків, щоб їх возили. А нам зізнаються — це незручно, адже ще мають здоров'я їздити самі, був би автобус.

Броварський проспект. ​​Фото: Новини.LIVE

Північне кладовище. Фото: Новини.LIVE

Ще один варіант — таксі. Це для тих, хто хоче дістатися кладовища без пересадок і довгої пішої прогулянки. От тільки ціни кусаються. Від метро "Лісова" проїзд в одну сторону стартує від 400 грн. І це у звичайний день, а не в поминальний.

Ціни на таксі з Києва.

Фото: Новини.LIVE​​​​

"Таксисти ще минулого року придумали схему. Брали з людини 1000 грн за поїздку. Це до цвинтаря, там чекають 15 хв. і назад. І люди їхали, бо маршруток немає", — додала Ірина, працівниця одного з маршрутів на метро "Лісова".

Київське міське кладовище. Фото: Новини.LIVE

Північне кладовище у Броварському районі. Фото: Новини.LIVE

Північне кладовище у Броварському районі. Фото: Новини.LIVE

Північне кладовище у Броварському районі. Фото: Новини.LIVE

Громадський транспорт: чи буде цього року

В "Київпастранс" остаточної відповіді щодо маршрутів на поминальні дні немає. Вони чекають рішення відповідного департаменту в КМДА. Там обіцяють, що інформація буде ближче до неділі (23 квітня).

"На поминальні дні буде організовано рух автобусів до Північного та Південного кладовищ. Поки інформації, звідки саме, немає. Поминальний день на Північному кладовищі 23 числа, ближче до цієї дати буде інформація", — відповідали на гарячій лінії КМДА.

Додамо, що станом на 19 квітня на сайті та в соцмережах КМДА немає жодної інформації щодо роботи транспорту на цьому маршруті.