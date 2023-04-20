Как доехать на Северное кладбище из метро Лесная: маршрут на поминальные дни

Северное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Северное кладбище хоть и принадлежит Киеву, но расположено далеко за городом возле с. Рожковка Броварского района. Удобнее всего добраться до него со станции метро "Лесная". Вот только единственный автобус "Киевпасстранса", который ехал прямо к кладбищу, отменили. Люди вынуждены ехать на собственном авто, а у кого его нет — идти пешком несколько километров.

Новини.LIVE узнало, как доехать на Северное кладбище на поминальные дни — маршруты и цены.

Читайте также:

Автобус №258: судьба маршрута

Автобус №258 "Киевпасстранса" курсировал от Броварского проспекта (метро "Лесная") до Северного кладбища (конечная). Хотя стабильного пассажиропотока на нем обычно не было, он был не менее важен для киевлян, ведь это единственный общественный транспорт, работавший на данном направлении. Им пользовались люди, которые ехали в села в Броварском районе, а также непосредственно на Северное кладбище.

Пенсионеры в маршрутке. Фото: Новини.LIVE

И несколько лет назад маршрут был отменен. В "Киевпасстрансе" не берутся нести за это ответственность, ведь, по сути, инициаторами маршрута является Департамент транспорта и инфраструктуры в КГГА, а компания только осуществляла перевозки в рамках договора.

Автобусная остановка. Фото: Новини.LIVE

Людей такое решение местных властей не устроило. Киевляне начали создавать соответствующие петиции на сайте КГГА.

"Для тех киевлян, близкие которых похоронены на Северном кладбище, важность нормального функционирования автобусного маршрута №258 не вызывает никаких сомнений", — говорится в тексте одной из петиций.

Как доехать на кладбище: маршруты и цены

В преддверии поминальных дней потребность в общественном транспорте стала еще более актуальной. Люди с наступлением тепла едут на кладбище убирать на могилках, а после Пасхи традиционно навестить умерших.

"Ежедневно приходят пенсионеры и ищут автобус, а его нет. Никакого прямого маршрута к Северному кладбищу нет. Поэтому люди едут в направлении сел Крыхаев —Литки — Литочки, а оттуда 1,5 км пешком", — рассказала нам Ирина, работница одного из маршрутов на метро "Лесная".

Транспорт на метро "Лесная". Фото: Новини.LIVE

Этот вариант хоть сложный и долгий, но сегодня самый дешевый. На проезд в село в одну сторону один человек потратит не больше 30 грн. Таким маршрутом пользуются и супруги Анна и Анатолий.

Супруги идут на кладбище. Фото: Новини.LIVE

"Мы на Позняках живем. Едем на метро "Лесная", а затем маршруткой на Литочки. Выходим на перекрестке возле Евминки и идем пешком 1,5 км. Так к маме на кладбище ходим. Дорога занимает где-то два часа", — рассказал мужчина.

Киевлянин Анатолий. Фото: Новини.LIVE

Самый удобный вариант — собственное авто. Дорога в 30 км от метро займет около 35-40 мин. Большинство людей сейчас именно так и добираются до кладбища. Пенсионеры обычно просят детей и внуков, чтобы их возили. А нам признаются — это неудобно, ведь еще есть здоровье ездить самим, был бы автобус.

Броварской проспект. ​​Фото: Новини.LIVE

Северное кладбище. Фото: Новини.LIVE

Еще один вариант — такси. Это для тех, кто хочет добраться до кладбища без пересадок и долгой пешей прогулки. Вот только цены кусаются. От метро "Лесная" проезд в одну сторону стартует от 400 грн. И это в обычный день, а не в поминальный.

Цены на такси из Киева. Фото: Новини.LIVE

"Таксисты еще в прошлом году придумали схему. Брали с человека 1000 грн за поездку. Это к кладбищу, там ждут 15 мин. и назад. И люди ехали, потому что маршруток нет", — добавила Ирина, работница одного из маршрутов на метро "Лесная".

Северное кладбище в Броварском районе. Фото: Новини.LIVE

Северное кладбище в Броварском районе. Фото: Новини.LIVE

Северное кладбище в Броварском районе. Фото: Новини.LIVE

Общественный транспорт: будет ли в этом году

У "Киевпасстранса" окончательного ответа относительно маршрутов на поминальные дни нет. Они ждут решения соответствующего департамента в КГГА. Там обещают, что информация будет ближе к воскресенью (23 апреля).

"На поминальные дни будет организовано движение автобусов к Северному и Южному кладбищам. Пока информации, откуда именно, нет. Поминальный день на Северном кладбище 23 числа, ближе к этой дате будет информация", — отвечали на горячей линии КГГА.

Добавим, что на 19 апреля на сайте и в соцсетях КГГА нет никакой информации о работе транспорта на этом маршруте.