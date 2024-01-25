День народження Зеленського - привітання від киян

Кияни вітають Зеленського з днем народження. Фото: Скріншот

Кияни привітали Президента України Володимира Зеленського з днем народження. Своє 46-річчя він відзначає 25 січня. Бажали гаранту першочергово довести країну до перемоги.

Які вітання передали верховному головнокомандувачу, дізнавалося Новини.LIVE.

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Кияни та гості столиці слова привітань завжди розпочинали з перемоги, бажаючи Зеленському якнайшвидше виграти війну.

"Щастя вам бажаю, щоб ми разом з вами виграли війну".

"Щоб він досяг цілі, які поставив перед собою, і щоб у нас був мир. Щоб ми щасливо зажили, відбудували свої міста. Ми віримо в нього і віримо, що все получиться".

Армянка вітає Зеленського з днем народження. Фото: Скріншот

"Я армянка, але живу в Україні давно і дуже її люблю. Я бажаю терпіння і перемоги нашій країні. Я вдячна цій людині, яка сидить на своєму місці".

"Терпіння і довести справу до кінця, до перемоги".

"Сили, розуму і мудрості".

Привітання для президента від киян. Фото: Скріншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 46 років. Новини.LIVE зібрало найяскравіші привітання від українців. Загалом люди вітали його теплими словами та листівками.