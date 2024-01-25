Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Як кияни привітали Зеленського з днем народження arrow

Як кияни привітали Зеленського з днем народження

25 січня 2024 17:14
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
День народження Зеленського - привітання від киян
Кияни вітають Зеленського з днем народження. Фото: Скріншот
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Кияни привітали Президента України Володимира Зеленського з днем народження. Своє 46-річчя він відзначає 25 січня. Бажали гаранту першочергово довести країну до перемоги. 

Які вітання передали верховному головнокомандувачу, дізнавалося Новини.LIVE. 

Читайте також:

День народження Зеленського 

Кияни та гості столиці слова привітань завжди розпочинали з перемоги, бажаючи Зеленському якнайшвидше виграти війну. 

"Щастя вам бажаю, щоб ми разом з вами виграли війну".

"Щоб він досяг цілі, які поставив перед собою, і щоб у нас був мир. Щоб ми щасливо зажили, відбудували свої міста. Ми віримо в нього і віримо, що все получиться".

Зеленский
Армянка вітає Зеленського з днем народження. Фото: Скріншот

"Я армянка, але живу в Україні давно і дуже її люблю. Я бажаю терпіння і перемоги нашій країні. Я вдячна цій людині, яка сидить на своєму місці". 

"Терпіння і довести справу до кінця, до перемоги".

"Сили, розуму і мудрості".

Поздравления Зеленскому
Привітання для президента від киян. Фото: Скріншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 25 січня відзначає свій день народження. Цьогоріч йому виповнюється 46 років. Новини.LIVE зібрало найяскравіші привітання від українців. Загалом люди вітали його теплими словами та листівками. 

Володимир Зеленський
Київ
свята
День народження
привітання

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

13 січня 2024
Новина з відео

06:09 Сунуть нещадні хуртовини — синоптики попередили області, які сьогодні замете снігом

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі