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Как киевляне поздравили Зеленского с днем рождения

25 января 2024 17:14
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
День рождения Зеленского – поздравление от киевлян
Киевляне поздравляют Зеленского с днем рождения. Фото: Скриншот
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Киевляне поздравили Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Свое 46-летие он отмечает 25 января. Желали гаранту в первую очередь довести страну до победы.

Какие поздравления были переданы верховному главнокомандующему, узнавало Новини.LIVE. 

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День рождения Зеленского

Киевляне и гости столицы слова поздравлений всегда начинали с победы, желая Зеленскому поскорее выиграть войну.

"Счастья вам желаю, чтобы мы вместе с вами выиграли войну".

"Чтобы он достиг цели, которые поставил перед собой, и чтобы у нас был мир. Чтобы мы счастливо зажили, отстроили свои города. Мы верим в него и верим, что все получится".

Зеленский
Армянка поздравляет Зеленского с днем рождения. Фото: Скриншот

"Я армянка, но живу в Украине давно и очень ее люблю. Я желаю терпения и победы нашей стране. Я благодарна этому человеку, который сидит на своем месте".

"Терпения и довести дело до конца, до победы".

"Силы, ума и мудрости".

Поздравления Зеленскому
Приветствие для президента от киевлян. Фото: Скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой день рождения. В этом году ему исполняется 46 лет. Новини.LIVE собрало самые яркие поздравления от украинцев . В общем, люди приветствовали его теплыми словами и открытками.

Владимир Зеленский
Киев
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