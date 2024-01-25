День рождения Зеленского – поздравление от киевлян

Как киевляне поздравили Зеленского с днем рождения
Киевляне поздравили Президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения. Свое 46-летие он отмечает 25 января. Желали гаранту в первую очередь довести страну до победы.
Какие поздравления были переданы верховному главнокомандующему, узнавало Новини.LIVE.
День рождения Зеленского
Киевляне и гости столицы слова поздравлений всегда начинали с победы, желая Зеленскому поскорее выиграть войну.
"Счастья вам желаю, чтобы мы вместе с вами выиграли войну".
"Чтобы он достиг цели, которые поставил перед собой, и чтобы у нас был мир. Чтобы мы счастливо зажили, отстроили свои города. Мы верим в него и верим, что все получится".
"Я армянка, но живу в Украине давно и очень ее люблю. Я желаю терпения и победы нашей стране. Я благодарна этому человеку, который сидит на своем месте".
"Терпения и довести дело до конца, до победы".
"Силы, ума и мудрости".
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 25 января отмечает свой день рождения. В этом году ему исполняется 46 лет. Новини.LIVE собрало самые яркие поздравления от украинцев . В общем, люди приветствовали его теплыми словами и открытками.
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