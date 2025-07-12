Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Як кияни рятуються від страшної спеки — опитування

Як кияни рятуються від страшної спеки — опитування

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 23:08
Кияни зізнались, як рятуються від літньої спеки — відео
Кияни втікають від спеки за місто. Фото: Новини.LIVE

Після дощового червня у столиці нарешті настало літо. Вже другий тиждень поспіль термометр показує позначку 30-35 градусів тепла. 

Журналісти Новини.LIVE дізнались, як кияни проводять літні дні.

Реклама
Читайте також:

Як жителі столиці рятуються від спеки?

Містяни сміються і вважають, що від літньої духоти не сховатися. Вони надають переваги холодними напоями та намагаються якнайменше виходити на перегріті вулиці.

"Сиджу вдома, у мене цегляний будинок і досить прохолодно. Також варю компот. Рятуюсь холодними напоями. Тільки вони рятують і в офісі кондиціонер", — розповіла Анастасія.

Водночас серед киян є поціновувачі літньої погоди, які з задоволенням проводять дні під сонцем.

"Ніяк, я чекала на потепління. Я обожнюю це пекло. У коктейлі додаю більше льоду", — сміється Сава.

Кияни чекали на спекотне літо
Киянці Саві подобається спека. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Один з найкращих варіантів порятунку від спеки для киян — це покинути місто. Відпочити на дачі, відвідати місцеві пляжі або скупатися у річці.

"Я живу на дачі. Мені так не жарко. У мене підвал, є дерева. І від землі немає такої спеки, як від асфальту у місті", — переконана Ольга. 

Нагадаємо, якої погоди чекати у першу половину липня. Також ми розповідали, що Європа переживає найгарячіший період за багато років.

погода Київ літо опитування спека
Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації