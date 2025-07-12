Кияни зізнались, як рятуються від літньої спеки — відео

Кияни втікають від спеки за місто. Фото: Новини.LIVE

Після дощового червня у столиці нарешті настало літо. Вже другий тиждень поспіль термометр показує позначку 30-35 градусів тепла.

Журналісти Новини.LIVE дізнались, як кияни проводять літні дні.

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Містяни сміються і вважають, що від літньої духоти не сховатися. Вони надають переваги холодними напоями та намагаються якнайменше виходити на перегріті вулиці.

"Сиджу вдома, у мене цегляний будинок і досить прохолодно. Також варю компот. Рятуюсь холодними напоями. Тільки вони рятують і в офісі кондиціонер", — розповіла Анастасія.

Водночас серед киян є поціновувачі літньої погоди, які з задоволенням проводять дні під сонцем.

"Ніяк, я чекала на потепління. Я обожнюю це пекло. У коктейлі додаю більше льоду", — сміється Сава.

Киянці Саві подобається спека. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Один з найкращих варіантів порятунку від спеки для киян — це покинути місто. Відпочити на дачі, відвідати місцеві пляжі або скупатися у річці.

"Я живу на дачі. Мені так не жарко. У мене підвал, є дерева. І від землі немає такої спеки, як від асфальту у місті", — переконана Ольга.

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