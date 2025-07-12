Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Как киевляне спасаются от страшной жары — опрос

Как киевляне спасаются от страшной жары — опрос

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 23:08
Киевляне признались, как спасаются от летней жары — видео
Киевляне бегут от жары за город. Фото: Новини.LIVE

После дождливого июня в столице наконец наступило лето. Уже вторую неделю подряд термометр показывает отметку 30-35 градусов тепла.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как киевляне проводят летние дни.

Реклама
Читайте также:

Как жители столицы спасаются от жары?

Горожане смеются и считают, что от летней духоты не спрятаться. Они предпочитают холодные напитки и стараются как можно меньше выходить на перегретые улицы.

"Сижу дома, у меня кирпичный дом и достаточно прохладно. Также варю компот. Спасаюсь холодными напитками. Только они спасают, и в офисе кондиционер", — рассказала Анастасия.

В то же время среди киевлян есть ценители летней погоды, которые с удовольствием проводят дни под солнцем.

"Никак, я ждала потепления. Я обожаю этот ад. В коктейли добавляю больше льда", — смеется Савва.

Кияни чекали на спекотне літо
Киевлянке Савве нравится жара. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

Один из лучших вариантов спасения от жары для киевлян — это покинуть город. Отдохнуть на даче, посетить местные пляжи или искупаться в реке.

"Я живу на даче. Мне так не жарко. У меня подвал, есть деревья. И от земли нет такой жары, как от асфальта в городе", — убеждена Ольга.

Напомним, какой погоды ждать в первую половину июля. Также мы рассказывали, что Европа переживает самый горячий период за много лет.

погода Киев лето опрос жара
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации