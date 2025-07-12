Киевляне признались, как спасаются от летней жары — видео

Киевляне бегут от жары за город. Фото: Новини.LIVE

После дождливого июня в столице наконец наступило лето. Уже вторую неделю подряд термометр показывает отметку 30-35 градусов тепла.

Журналисты Новини.LIVE узнали, как киевляне проводят летние дни.

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Горожане смеются и считают, что от летней духоты не спрятаться. Они предпочитают холодные напитки и стараются как можно меньше выходить на перегретые улицы.

"Сижу дома, у меня кирпичный дом и достаточно прохладно. Также варю компот. Спасаюсь холодными напитками. Только они спасают, и в офисе кондиционер", — рассказала Анастасия.

В то же время среди киевлян есть ценители летней погоды, которые с удовольствием проводят дни под солнцем.

"Никак, я ждала потепления. Я обожаю этот ад. В коктейли добавляю больше льда", — смеется Савва.

Киевлянке Савве нравится жара. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

Один из лучших вариантов спасения от жары для киевлян — это покинуть город. Отдохнуть на даче, посетить местные пляжи или искупаться в реке.

"Я живу на даче. Мне так не жарко. У меня подвал, есть деревья. И от земли нет такой жары, как от асфальта в городе", — убеждена Ольга.

Напомним, какой погоды ждать в первую половину июля. Также мы рассказывали, что Европа переживает самый горячий период за много лет.