Головна Київ Як кияни святкують День Святого Миколая — опитування

Як кияни святкують День Святого Миколая — опитування

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 10:44
Що кияни даруватимуть на День Святого Миколая — відео
Святий Миколай у Резиденції. Фото: Новини.LIVE

Шостого грудня за старим повір'ям до українських дітей приходить Святий Миколай. Чемним приносить подарунки, а не дуже слухняним — різки. 

Журналісти Новини.LIVE розпитали киян, як вони святкуватимуть першу новорічну дату.

Що плануєте робити на День Святого Миколая?

"Будемо з родиною вдома. Дружині Миколай принесе цукерки "ромашка" і 200 гривень. А для себе — нічого не хочу. Просто гарної погоди. Сніг, щоб випав. І у Києві, і по всій Україні", — каже Володимир.

Більшість опитаних киян планують залишитися на свято вдома і розділити радощі з родиною.

"Вдома буду сидіти, відпочивати. Близьким буду дарувати свою любов. Всіх обіймати, цілувати і бажати всього найкращого", — поділився планами Олександр.

Киянка Марія вже давно виросла і не очікує знайти цукерки під подушкою. Тепер для неї головне — подарувати щастям рідним.

"Мені все ще хочеться отримати щось під подушечкою, але ми всі дуже дорослі, тому подушечки вже кожен робить сам собі. А що подарувати близьким поки не знаю. Я щороку у них запитую "список бажань", аби не втрапити в неприємну ситуацію і подарувати саме те, що їм подобається", — розповіла Марія.

Киянин Андрій
Киянин Андрій. Фото: Новини.LIVE

Однак, найбільше містяни бажають повернення мирного неба та перемоги на фронті.

"З дівчиною буду святкувати. Кудись, напевно, підемо, або вдома залишимось. Напевно, якщо світло буде, то вдома, якщо не буде, то кудись підемо. Для себе я б хотів подарунок від Святого Миколая — закінчення війни", — сказав Андрій.

Нагадаємо, що категорично не можна робити на День Святого Миколая. Також ми розповідали, яку погоду очікувати українцям сьогодні.

Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
