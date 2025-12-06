Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Как киевляне празднуют День Святого Николая — опрос

Как киевляне празднуют День Святого Николая — опрос

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 10:44
Что киевляне будут дарить на День Святого Николая - видео
Святой Николай в Резиденции. Фото: Новини.LIVE

Шестого декабря по старому поверью к украинским детям приходит Святой Николай. Воспитанным приносит подарки, а не очень послушным — розги.

Журналисты Новини.LIVE расспросили киевлян, как они будут праздновать первую новогоднюю дату.

Реклама
Читайте также:

Что планируете делать на День Святого Николая?

"Будем с семьей дома. Жене Николай принесет конфеты "ромашка" и 200 гривен. А для себя — ничего не хочу. Просто хорошей погоды. Снег, чтобы выпал. И в Киеве, и по всей Украине", — говорит Владимир.

Большинство опрошенных киевлян планируют остаться на праздник дома и разделить радости с семьей.

"Дома буду сидеть, отдыхать. Близким буду дарить свою любовь. Всех обнимать, целовать и желать всего наилучшего", — поделился планами Александр.

Киевлянка Мария уже давно выросла и не ожидает найти конфеты под подушкой. Теперь для нее главное — подарить счастье родным.

"Мне все еще хочется получить что-то под подушечкой, но мы все очень взрослые, поэтому подушечки уже каждый делает сам себе. А что подарить близким пока не знаю. Я каждый год у них спрашиваю "список желаний", чтобы не попасть в неприятную ситуацию и подарить именно то, что им нравится", — рассказала Мария.

Киянин Андрій
Киевлянин Андрей. Фото: Новини.LIVE

Однако, больше всего горожане желают возвращения мирного неба и победы на фронте.

"С девушкой буду праздновать. Куда-то, наверное, пойдем, или дома останемся. Наверное, если свет будет, то дома, если не будет, то куда-то пойдем. Для себя я бы хотел подарок от Святого Николая — окончание войны", — сказал Андрей.

Напомним, что категорически нельзя делать на День Святого Николая. Также мы рассказывали, какую погоду ожидать украинцам сегодня.

Киев праздники подарки опрос
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации