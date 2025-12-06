Что киевляне будут дарить на День Святого Николая - видео

Святой Николай в Резиденции. Фото: Новини.LIVE

Шестого декабря по старому поверью к украинским детям приходит Святой Николай. Воспитанным приносит подарки, а не очень послушным — розги.

Журналисты Новини.LIVE расспросили киевлян, как они будут праздновать первую новогоднюю дату.

Что планируете делать на День Святого Николая?

"Будем с семьей дома. Жене Николай принесет конфеты "ромашка" и 200 гривен. А для себя — ничего не хочу. Просто хорошей погоды. Снег, чтобы выпал. И в Киеве, и по всей Украине", — говорит Владимир.

Большинство опрошенных киевлян планируют остаться на праздник дома и разделить радости с семьей.

"Дома буду сидеть, отдыхать. Близким буду дарить свою любовь. Всех обнимать, целовать и желать всего наилучшего", — поделился планами Александр.

Киевлянка Мария уже давно выросла и не ожидает найти конфеты под подушкой. Теперь для нее главное — подарить счастье родным.

"Мне все еще хочется получить что-то под подушечкой, но мы все очень взрослые, поэтому подушечки уже каждый делает сам себе. А что подарить близким пока не знаю. Я каждый год у них спрашиваю "список желаний", чтобы не попасть в неприятную ситуацию и подарить именно то, что им нравится", — рассказала Мария.

Киевлянин Андрей. Фото: Новини.LIVE

Однако, больше всего горожане желают возвращения мирного неба и победы на фронте.

"С девушкой буду праздновать. Куда-то, наверное, пойдем, или дома останемся. Наверное, если свет будет, то дома, если не будет, то куда-то пойдем. Для себя я бы хотел подарок от Святого Николая — окончание войны", — сказал Андрей.

Напомним, что категорически нельзя делать на День Святого Николая. Также мы рассказывали, какую погоду ожидать украинцам сегодня.