Які різдвяні традиції існують в родинах киян — опитування

Як кияни святкують Різдво — традиції та бюджет
Україна святкує Різдво Христове. У містах відбулись ходи звіздарів, колядки лунають на вулицях, а столи ломляться від смачних страв.
Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, як святкують вони.
Які різдвяні традиції панують у родинах киян?
Головною стравою для мешканців столиця залишається кутя з пшениці. Однак, кількість страв у меню суттєво скоротили від початку повномасштабного вторгнення.
"Обов'язково кутя, узвар вже готовий, пшеницю відварила, вареники. Ми зараз по-скромному.
Ми багато не готуємо, щоб потім не викидати. Потім там якесь м'ясо запечу, торт обов'язково я печу "Червоний бархат". Тому буде все смачно.
Тільки, дай Бог, щоб мир був", — розповідає містянка Тетяна.
Родини військових часто утримуються від масштабних святкувань:
"До війни. Це все до війни. І кутю варити, і пиріжки. У мене бабуся пекла дуже гарні пиріжки, я в неї навчилась. Однак, цьогоріч стіл накривати не будем. Коли почалась війна, всі свята відійшли на задній план. Знаєте, мого коханого вбили, син на війні. Точно не до празників".
Інші ж містяни не відзначають Різдво, адже працюють у цей час.
"Зазвичай, ми збираємось і варимо кутю. Чекали першу зірочку, коли народиться Ісус. Головне, що всі разом були. Цьогоріч я буду працювати", — розповіла містянка Аліна.
Скільки грошей витратили кияни на Різдво?
Переважно містяни намагаються святкувати "по-скромному", адже відчувають фінансову нестабільність.
- "Я не рахувала, але дуже багато. Десь близько 5 тисяч гривень".
- "На подарунки — 3000 грн, а на стіл ми багато не готуємо, бо хто потім буде все їсти?"
- "Десь 20 000 грн. Я не жалію коштів. Я, коли купляю, то завжди гарне обираю".
