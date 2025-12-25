Які різдвяні традиції існують в родинах киян — опитування

Різдвяна коляда у Києві. Фото: Новини.LIVE / Дмитро Шеремет

Україна святкує Різдво Христове. У містах відбулись ходи звіздарів, колядки лунають на вулицях, а столи ломляться від смачних страв.

Журналісти Новини.LIVE дізнались у киян, як святкують вони.

Реклама

Читайте також:

Які різдвяні традиції панують у родинах киян?

Головною стравою для мешканців столиця залишається кутя з пшениці. Однак, кількість страв у меню суттєво скоротили від початку повномасштабного вторгнення.

"Обов'язково кутя, узвар вже готовий, пшеницю відварила, вареники. Ми зараз по-скромному.

Ми багато не готуємо, щоб потім не викидати. Потім там якесь м'ясо запечу, торт обов'язково я печу "Червоний бархат". Тому буде все смачно.

Тільки, дай Бог, щоб мир був", — розповідає містянка Тетяна.

Киянка Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Родини військових часто утримуються від масштабних святкувань:

"До війни. Це все до війни. І кутю варити, і пиріжки. У мене бабуся пекла дуже гарні пиріжки, я в неї навчилась. Однак, цьогоріч стіл накривати не будем. Коли почалась війна, всі свята відійшли на задній план. Знаєте, мого коханого вбили, син на війні. Точно не до празників".

Родини військових не святкують Різдво. Фото: Новини.LIVE

Інші ж містяни не відзначають Різдво, адже працюють у цей час.

"Зазвичай, ми збираємось і варимо кутю. Чекали першу зірочку, коли народиться Ісус. Головне, що всі разом були. Цьогоріч я буду працювати", — розповіла містянка Аліна.

Скільки грошей витратили кияни на Різдво?

Переважно містяни намагаються святкувати "по-скромному", адже відчувають фінансову нестабільність.

"Я не рахувала, але дуже багато. Десь близько 5 тисяч гривень".

"На подарунки — 3000 грн, а на стіл ми багато не готуємо, бо хто потім буде все їсти?"

"Десь 20 000 грн. Я не жалію коштів. Я, коли купляю, то завжди гарне обираю".

Нагадаємо, ми ділились добіркою музичних треків, які створюють новорічний настрій.

Також ми показували, як відзначають Різдво в Одесі.