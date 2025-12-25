Видео
Главная Киев Как киевляне празднуют Рождество — традиции и бюджет

Как киевляне празднуют Рождество — традиции и бюджет

Дата публикации 25 декабря 2025 18:01
Какие рождественские традиции существуют в семьях киевлян — опрос
Рождественская коляда в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Дмитрий Шеремет

Украина празднует Рождество Христово. В городах состоялись шествия звездарей, колядки звучат на улицах, а столы ломятся от вкусных блюд.

Журналисты Новини.LIVE узнали у киевлян, как празднуют они.

Читайте также:

Какие рождественские традиции царят в семьях киевлян?

Главным блюдом для жителей столицы остается кутья из пшеницы. Однако, количество вкусностей в меню существенно сократили с начала полномасштабного вторжения.

"Обязательно кутья, узвар уже готов, пшеницу отварила, вареники. Мы сейчас по-скромному.
Мы много не готовим, чтобы потом не выбрасывать. Потом там какое-то мясо запеку, торт обязательно я пеку "Красный бархат". Поэтому будет все вкусно.
Только, дай Бог, чтобы мир был", — рассказывает горожанка Татьяна.

Кияни святкують Різдво
Киевлянка Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Семьи военных часто воздерживаются от масштабных празднований:

"До войны. Это все до войны. И кутю варить, и пирожки. У меня бабушка пекла очень хорошие пирожки, я у нее научилась. Однако, в этом году стол накрывать не будем. Когда началась война, все праздники отошли на задний план. Знаете, моего любимого убили, сын на войне. Точно не до праздников".

Родини військових не святкують Різдво
Семьи военных не празднуют Рождество. Фото: Новини.LIVE

Другие же горожане не отмечают Рождество, ведь работают в это время.

"Обычно, мы собираемся и варим кутью. Ждали первую звездочку, когда родится Иисус. Главное, что все вместе были. В этом году я буду работать", — рассказала горожанка Алина.

Сколько денег потратили киевляне на Рождество?

Преимущественно горожане стараются праздновать "по-скромному", ведь чувствуют финансовую нестабильность.

  • "Я не считала, но очень много. Где-то около 5 тысяч гривен".
  • "На подарки — 3000 грн, а на стол мы много не готовим, потому что кто потом будет все есть?"
  • "Где-то 20 000 грн. Я не жалею средств. Я, когда покупаю, то всегда хорошее выбираю".

Напомним, мы делились подборкой музыкальных треков, которые создают новогоднее настроение.

Также мы показывали, как отмечают Рождество в Одессе.

Киев традиции Рождество бюджет празднование
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
