Повторна атака на Київ — фоторепортаж

Унаслідок атаки дронів на Київ у ніч проти неділі загинули троє людей, ще 29 отримали поранення, серед них семеро дітей. У кількох районах столиці внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, рятувальники ліквідовують пожежі та розбирають завали.
Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС України у неділю, 26 жовтня.
Нова атака на Київ: наслідки
У Деснянському районі столиці дрони влучили в дев’ятиповерховий житловий будинок, де спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 13 людей із верхніх поверхів, які були повністю охоплені вогнем.
Водночас в іншому районі столиці вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку, вибивши вікна з першого по дев’ятий поверх. Внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога.
До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено понад сотню рятувальників і понад 20 одиниць спеціальної техніки. Пожежі в Деснянському районі вже локалізовано, триває розбір завалів і пошук можливих постраждалих. В Оболонському районі уламки дронів пошкодили дах житлового будинку, але займання вдалося уникнути завдяки оперативній роботі пожежників.
