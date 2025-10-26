Повторна атака на Київ — фоторепортаж

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Унаслідок атаки дронів на Київ у ніч проти неділі загинули троє людей, ще 29 отримали поранення, серед них семеро дітей. У кількох районах столиці внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, рятувальники ліквідовують пожежі та розбирають завали.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі ДСНС України у неділю, 26 жовтня.

Рятівники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Нова атака на Київ: наслідки

У Деснянському районі столиці дрони влучили в дев’ятиповерховий житловий будинок, де спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали 13 людей із верхніх поверхів, які були повністю охоплені вогнем.

Постраждалі від обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Водночас в іншому районі столиці вибухова хвиля пошкодила багатоповерхівку, вибивши вікна з першого по дев’ятий поверх. Внаслідок атаки постраждали 29 людей, з них 7 дітей. Всім потерпілим надається допомога.

Рятівники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

Рятівники на місці атаки. Фото: Новини.LIVE

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучено понад сотню рятувальників і понад 20 одиниць спеціальної техніки. Пожежі в Деснянському районі вже локалізовано, триває розбір завалів і пошук можливих постраждалих. В Оболонському районі уламки дронів пошкодили дах житлового будинку, але займання вдалося уникнути завдяки оперативній роботі пожежників.

Постраждалі від обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Мер Кличко на місці обстрілів. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що пізно ввечері 25 жовтня російські окупанти завдали удару по Чернігівщині, застосувавши дрони-камікадзе.

Раніше ми також інформували, що російські війська використовують керовані авіабомби з реактивним прискорювачем для атак по Україні, однак українська ППО успішно їх перехоплює.