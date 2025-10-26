Повторная атака на Киев - фоторепортаж

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: Новини.LIVE

В результате атаки дронов на Киев в ночь на воскресенье погибли три человека, еще 29 получили ранения, среди них семеро детей. В нескольких районах столицы в результате обстрелов повреждены жилые дома, спасатели ликвидируют пожары и разбирают завалы.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ГСЧС Украины в воскресенье, 26 октября.

Спасатели на месте атаки. Фото: Новости.LIVE

Новая атака на Киев: последствия

В Деснянском районе столицы дроны попали в девятиэтажный жилой дом, где вспыхнул масштабный пожар. Спасатели эвакуировали 13 человек с верхних этажей, которые были полностью охвачены огнем.

Пострадавшие от обстрелов. Фото: Новости.LIVE

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: Новости.LIVE

В то же время в другом районе столицы взрывная волна повредила многоэтажку, выбив окна с первого по девятый этаж. В результате атаки пострадали 29 человек, из них 7 детей. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Спасатели на месте атаки. Фото: Новости.LIVE

Спасатели на месте атаки. Фото: Новости.LIVE

К ликвидации последствий вражеского обстрела привлечено более сотни спасателей и более 20 единиц специальной техники. Пожары в Деснянском районе уже локализованы, продолжается разбор завалов и поиск возможных пострадавших. В Оболонском районе обломки дронов повредили крышу жилого дома, но возгорания удалось избежать благодаря оперативной работе пожарных.

Пострадавшие от обстрелов. Фото: Новости.LIVE

Мэр Кличко на месте обстрелов. Фото: Новости.LIVE

Напомним, что поздно вечером 25 октября российские оккупанты нанесли удар по Черниговщине, применив дроны-камикадзе.

Ранее мы также информировали, что российские войска используют управляемые авиабомбы с реактивным ускорителем для атак по Украине, однако украинская ПВО успешно их перехватывает.