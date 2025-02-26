Як оформити особисте розпорядження військовослужбовця у Києві та навіщо воно потрібне

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці вже можуть самостійно визначати, хто і в яких пропорціях отримає їхнє грошове забезпечення в разі потрапляння в полон або зникнення безвісти. Для цього потрібно скласти особисте розпорядження.

Про це йдеться у постанові № 550, ухваленою Кабінетом Міністрів України.

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Як розподіляються виплати без особистого розпорядження

Якщо військовослужбовець не залишив такого документа, розподіл виплат відбувається автоматично.

Половину коштів отримують найближчі родичі — дружина або чоловік, батьки чи неповнолітні діти, причому ця сума розподіляється між ними порівну. Решта залишається на особистому рахунку військовослужбовця. Раніше вся сума могла бути передана лише одному найближчому родичу.

Якщо ж військовий не має близьких родичів, то 20% його грошового забезпечення отримують повнолітні діти, брати або сестри, а 80% залишаються на його рахунку.

Навіщо складати особисте розпорядження і як це зробити

Оформлення особистого розпорядження дає змогу військовослужбовцю самостійно визначати, хто саме отримає виплати, і не залежати від загальних правил розподілу коштів. Розпорядження складається у письмовій довільній формі, у ньому потрібно вказати осіб, які отримуватимуть виплати, розмір їхніх часток і підпис військовослужбовця.

У Києві можна скористатися стандартним бланком або написати документ від руки. Він має бути засвідчений командиром військової частини або нотаріусом, після чого передається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для зберігання.

Документ має містити військове звання, прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, адресу проживання або реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце та дату складення, а також частки виплат для кожного одержувача. Додатково можна вказати контактні дані та інформацію про військову частину або територіальний центр комплектування, через який військовий був призваний.

Оригінал передається командиру військової частини або керівнику підрозділу у день засвідчення підпису або протягом десяти днів після нотаріального оформлення. Після цього документ реєструється у службі діловодства, направляється до територіального центру комплектування для зберігання та додається до особової справи військовослужбовця. Інформація про розпорядження є конфіденційною і не підлягає розголошенню до офіційного підтвердження загибелі військового. Оригінал передається у закритому конверті через фельд’єгерський або поштовий зв’язок.

За необхідності військовий може скласти нове розпорядження або скасувати попереднє, подавши відповідний рапорт до командира військової частини. Командир повідомляє територіальний центр комплектування про зміни, після чого попередній документ вилучається або замінюється новим.

Нотаріальне засвідчення довіреностей військовослужбовців

Для засвідчення довіреностей у період воєнного стану діє реєстр нотаріусів, які продовжують працювати. Якщо довіреність стосується нерухомості, цінних паперів або корпоративних прав, її можуть засвідчити лише нотаріуси, внесені до спеціального переліку Міністерства юстиції.

Засвідчувати довіреності можуть державні та приватні нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування у сільських населених пунктах, начальники військових госпіталів і санаторіїв для військових, які перебувають на лікуванні, а також командири військових частин у разі відсутності нотаріусів. Однак командири не мають права засвідчувати довіреності, що стосуються нерухомого майна чи цінних паперів.

Командири військових частин можуть засвідчувати заповіти військовослужбовців. Нотаріуси мають право вчиняти всі види нотаріальних дій.

Після засвідчення довіреність реєструється у спеціальному журналі, передається через Генеральний штаб або Міністерство оборони до Міністерства юстиції та вноситься до Єдиного реєстру довіреностей. Нотаріуси зобов’язані зареєструвати документ протягом трьох днів після його оформлення.

Від сплати державного мита при оформленні документів звільняються особи з інвалідністю I та II груп, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи категорій 1 і 2, а також учасники бойових дій та члени їхніх сімей.

Що відбувається у разі відсутності розпорядження та родичів

Якщо військовослужбовець не має родичів і не залишив розпорядження, його грошові кошти залишатимуться на особистому рахунку. У разі його повернення він зможе розпоряджатися ними на власний розсуд, а в іншому випадку вони увійдуть до складу спадщини.

Раніше ми писали, що військовослужбовці ЗСУ можуть отримати одноразову виплату в розмірі 70 тисяч гривень до основного окладу, яка має визначений порядок нарахування та особливості виплати.

Також ми повідомляли, що в українському законодавстві змінилися норми оформлення виплат родичам зниклих безвісти чи полонених військовослужбовців.