Как оформить личное распоряжение военнослужащего в Киеве и зачем оно нужно

Человек в военной форме держит деньги. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинские военнослужащие уже могут самостоятельно определять, кто и в каких пропорциях получит их денежное обеспечение в случае попадания в плен или пропажи без вести. Для этого нужно составить личное распоряжение.

Об этом говорится в постановлении № 550, принятом Кабинетом Министров Украины.

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Как распределяются выплаты без личного распоряжения

Если военнослужащий не оставил такого документа, распределение выплат происходит автоматически.

Половину средств получают ближайшие родственники — жена или муж, родители или несовершеннолетние дети, причем эта сумма распределяется между ними поровну. Остальное остается на личном счете военнослужащего. Ранее вся сумма могла быть передана только одному ближайшему родственнику.

Если же военный не имеет близких родственников, то 20% его денежного обеспечения получают совершеннолетние дети, братья или сестры, а 80% остаются на его счету.

Зачем составлять личное распоряжение и как это сделать

Оформление личного распоряжения позволяет военнослужащему самостоятельно определять, кто именно получит выплаты, и не зависеть от общих правил распределения средств. Распоряжение составляется в письменной произвольной форме, в нем нужно указать лиц, которые будут получать выплаты, размер их долей и подпись военнослужащего.

В Киеве можно воспользоваться стандартным бланком или написать документ от руки. Он должен быть заверен командиром воинской части или нотариусом, после чего передается в территориальный центр комплектования и социальной поддержки для хранения.

Документ должен содержать воинское звание, фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес проживания или регистрации, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, место и дату составления, а также доли выплат для каждого получателя. Дополнительно можно указать контактные данные и информацию о воинской части или территориальном центре комплектования, через который военный был призван.

Оригинал передается командиру воинской части или руководителю подразделения в день заверения подписи или в течение десяти дней после нотариального оформления. После этого документ регистрируется в службе делопроизводства, направляется в территориальный центр комплектования для хранения и прилагается к личному делу военнослужащего. Информация о распоряжении является конфиденциальной и не подлежит разглашению до официального подтверждения гибели военного. Оригинал передается в закрытом конверте через фельдъегерскую или почтовую связь.

При необходимости военный может составить новое распоряжение или отменить предыдущее, подав соответствующий рапорт командиру воинской части. Командир сообщает территориальный центр комплектования об изменениях, после чего предыдущий документ изымается или заменяется новым.

Нотариальное удостоверение доверенностей военнослужащих

Для удостоверения доверенностей в период военного положения действует реестр нотариусов, которые продолжают работать. Если доверенность касается недвижимости, ценных бумаг или корпоративных прав, ее могут удостоверить только нотариусы, внесенные в специальный перечень Министерства юстиции.

Удостоверять доверенности могут государственные и частные нотариусы, должностные лица органов местного самоуправления в сельских населенных пунктах, начальники военных госпиталей и санаториев для военных, находящихся на лечении, а также командиры воинских частей в случае отсутствия нотариусов. Однако командиры не имеют права удостоверять доверенности, касающиеся недвижимого имущества или ценных бумаг.

Командиры воинских частей могут удостоверять завещания военнослужащих. Нотариусы имеют право совершать все виды нотариальных действий.

После удостоверения доверенность регистрируется в специальном журнале, передается через Генеральный штаб или Министерство обороны в Министерство юстиции и вносится в Единый реестр доверенностей. Нотариусы обязаны зарегистрировать документ в течение трех дней после его оформления.

От уплаты государственной пошлины при оформлении документов освобождаются лица с инвалидностью I и II групп, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы категорий 1 и 2, а также участники боевых действий и члены их семей.

Что происходит в случае отсутствия распоряжения и родственников

Если военнослужащий не имеет родственников и не оставил распоряжение, его денежные средства будут оставаться на личном счете. В случае его возвращения он сможет распоряжаться ими по своему усмотрению, а в противном случае они войдут в состав наследства.

Ранее мы писали, что военнослужащие ВСУ могут получить единовременную выплату в размере 70 тысяч гривен к основному окладу, которая имеет определенный порядок начисления и особенности выплаты.

Также мы сообщали, что в украинском законодательстве изменились нормы оформления выплат родственникам пропавших без вести или пленных военнослужащих.