Як вимикатимуть сьогодні світло у Києві — графіки від ДТЕК

Відключення світла у Києві. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві та Київській області протягом 20 листопада діятимуть погодинні графіки відключень електроенергії, запроваджені через складну ситуацію в енергосистемі після постійних атак з боку Росії. Енергетики попереджають, що режим роботи мережі може змінюватися протягом дня, а всі оновлення будуть публікуватися на офіційних каналах компанії.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у четвер, 20 листопада.

Стабілізаційні відключення на Київщині. Фото: ДТЕК

Графіки відключення світла у Києві та області

У компанії зазначили, що Київщина повертається до дії погодинних графіків, які будуть застосовуватися відповідно до навантаження на енергосистему та доступних резервів потужності. ДТЕК закликає мешканців стежити за оперативними оновленнями, адже у разі додаткових пошкоджень або змін у роботі системи часи вимкнень можуть коригуватися.

У компанії уточнили, що всі стабілізаційні відключення на 20 листопада проводяться відповідно до черг, і для кожної групи споживачів визначені свої часові проміжки без електропостачання. На Київщині наразі застосовуються графіки для шести черг споживачів, і кожна з них має власні часові проміжки, коли електропостачання буде відсутнє. Такий поділ дозволяє рівномірно розподіляти навантаження на енергосистему та підтримувати її роботу під час постійних атак РФ.

Допис ДТЕК у Telegram. Фото: скриншот

"Київщина: повертаємось до графіків відключень. Оновлення на 20 листопада. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь та поділіться, будь ласка, з родичами та друзями", — повідомили у компанії.

Енергетики наголошують, що графіки дозволяють підтримувати стабільність мережі та уникати масштабних аварійних відключень.

Нагадаємо, що завтра, 21 листопада, у більшості областей знову діятимуть графіки відключення світла через наслідки попередніх російських ударів, про що заявили в Укренерго.

Раніше ми також інформували, що 20 листопада аварійні відключення по всій країні було скасовано.