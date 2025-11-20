Как будут выключать сегодня свет в Киеве - графики от ДТЭК

Отключение света в Киеве. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Киеве и Киевской области в течение 20 ноября будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии, введенные из-за сложной ситуации в энергосистеме после постоянных атак со стороны России. Энергетики предупреждают, что режим работы сети может меняться в течение дня, а все обновления будут публиковаться на официальных каналах компании.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в четверг, 20 ноября.

Реклама

Читайте также:

Стабилизационные отключения на Киевщине. Фото: ДТЭК

Графики отключения света в Киеве и области

В компании отметили, что Киевщина возвращается к действию почасовых графиков, которые будут применяться в соответствии с нагрузкой на энергосистему и доступных резервов мощности. ДТЭК призывает жителей следить за оперативными обновлениями, ведь в случае дополнительных повреждений или изменений в работе системы времена отключений могут корректироваться.

Стабилизационные отключения на Киевщине. Фото: ДТЭК

В компании уточнили, что все стабилизационные отключения на 20 ноября проводятся в соответствии с очередями, и для каждой группы потребителей определены свои временные промежутки без электроснабжения. На Киевщине сейчас применяются графики для шести очередей потребителей, и каждая из них имеет собственные временные промежутки, когда электроснабжение будет отсутствовать. Такое разделение позволяет равномерно распределять нагрузку на энергосистему и поддерживать ее работу во время постоянных атак РФ.

Сообщение ДТЭК в Telegram. Фото: скриншот

"Киевщина: возвращаемся к графикам отключений. Обновление на 20 ноября. В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале. Подписывайтесь и поделитесь, пожалуйста, с родственниками и друзьями", — сообщили в компании.

Энергетики отмечают, что графики позволяют поддерживать стабильность сети и избегать масштабных аварийных отключений.

Напомним, что завтра, 21 ноября, в большинстве областей снова будут действовать графики отключения света из-за последствий предыдущих российских ударов, о чем заявили в Укрэнерго.

Ранее мы также информировали, что 20 ноября аварийные отключения по всей стране были отменены.