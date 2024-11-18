Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК arrow

Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК

18 листопада 2024 22:42
Галина Шподарева - редактор
Графіки відключень світла у Києві завтра 19 листопада — дані ДТЕК
Аварійні бригади відновлюють електропостачання. Фото ілюстративне: ДТЕК
Галина Шподарева - редактор

У ДТЕК оновлено систему інформування про відключення та опублікували актуальний графік відключень для Києва на завтра, 19 листопада. Тепер таблиці відключень міститимуть лише білі та темно-сірі зони.

Про це повідомляє оператор системи розподілу ДТЕК Київські електромережі у понеділок, 18 листопада. 

Читайте також:
Графік відключень для Києва на 19 листопада
Графік відключень для Києва на 19 листопада. Фото: ДТЕК

Відключення в Києві 19 листопада — графік

За даними ДТЕК Київські електромережі, тепер доступні денні графіки — актуальна інформація про відключення на наступну добу, яка міститиме лише білі та темно-сірі зони.

"Графік оновлюється щодня протягом години після отримання відповідної команди від НЕК "Укренерго", — йдеться в повідомленні.

Остання година темно-сірої зони закладається на проведення технічних робіт для повернення світла.

Нагадаємо, через масовану російську атаку на українську енергетику 17 листопада була зупинена робота Ладижинської ТЕС у Вінницькій області. Там триває ліквідація наслідків та демонтаж пошкодженого обладнання.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі графіки відключень світла планують підготувати до вечора понеділка, 18 листопада. Тоді ж обіцяють повернути тепло в усі будинки в місті. 

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла світло графіки відключень світла

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:42 Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК

22:33 Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта

22:29 На пресконференції Реброва виник скандал через російську мову

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

21:55 Дозвіл Україні на удари вглиб Росії — Боррель озвучив відстань

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:30 Матрос гуляв по Одесі з ножем — як його покарав суд

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

22:42 Як відключатимуть світло у Києві завтра — графіки ДТЕК

22:33 Ігнорував повістки та не оновлював дані — як суд покарав ухилянта

22:29 На пресконференції Реброва виник скандал через російську мову

21:55 Дозвіл Україні на удари вглиб Росії — Боррель озвучив відстань

21:30 Матрос гуляв по Одесі з ножем — як його покарав суд

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

21:13 Киянин робив відеоінструкції для ухилянтів — що вирішив суд

21:06 У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

21:04 Тимощук у суді Лозанни виграв справу проти УАФ

20:34 Де завтра буде найгірша погода — синоптики дали прогноз

20:32 Умєров заявив про успішне масштабування виробництва ракет Нептун

22:13 Одеса крізь біль і руїни — 1000 днів війни очима Новини.LIVE

15 листопада 2024
Ексклюзив

12:12 Наскільки реальні вибори в Україні у травні — хто може вплинути

06:40 Вартість латуні в Україні — ціни за 1 кг брухту у листопаді

Ексклюзив

06:37 Україна без допомоги США — чи встигнуть передати активи РФ

14 листопада 2024

17:43 Нові правила війни — що перемога Трампа змінить для України

06:03 Ціни на нерухомість у листопаді — яка вартість оренди у Києві

13 листопада 2024

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

Text

22:20 Нардеп повідомив, які закони перші на розгляд у Раді

Text

20:51 Южаніна зробила заяву щодо ймовірного випробування для бюджету

Text

17:50 Візит Зеленського у Покровськ та звернення Дуди — ефір Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирний план Ердогана та удари ATACMS — ефір День.LIVE

Text

12:20 Попенко назвав, скільки часу потрібно на відновлення енергії

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

Text

11:22 Рябцев спрогнозував, коли в Києві скасують відключення світла

Text

11:12 Речник ОВА сказав, що вчора врятувало Запоріжжя від руйнувань

Text

10:48 Речник ДСНС повідомив про ситуацію у Сумах після удару балістикою

Text

08:10 Кухарчук прокоментував вплив дозволу Україні бити по РФ

Text

08:00 Дозвіл Україні бити по РФ та цілі ATACMS — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам