Графіки відключень світла у Києві завтра 19 листопада — дані ДТЕК

Аварійні бригади відновлюють електропостачання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У ДТЕК оновлено систему інформування про відключення та опублікували актуальний графік відключень для Києва на завтра, 19 листопада. Тепер таблиці відключень міститимуть лише білі та темно-сірі зони.

Про це повідомляє оператор системи розподілу ДТЕК Київські електромережі у понеділок, 18 листопада.

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Графік відключень для Києва на 19 листопада. Фото: ДТЕК

Відключення в Києві 19 листопада — графік

За даними ДТЕК Київські електромережі, тепер доступні денні графіки — актуальна інформація про відключення на наступну добу, яка міститиме лише білі та темно-сірі зони.

"Графік оновлюється щодня протягом години після отримання відповідної команди від НЕК "Укренерго", — йдеться в повідомленні.

Остання година темно-сірої зони закладається на проведення технічних робіт для повернення світла.

Нагадаємо, через масовану російську атаку на українську енергетику 17 листопада була зупинена робота Ладижинської ТЕС у Вінницькій області. Там триває ліквідація наслідків та демонтаж пошкодженого обладнання.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Одесі графіки відключень світла планують підготувати до вечора понеділка, 18 листопада. Тоді ж обіцяють повернути тепло в усі будинки в місті.