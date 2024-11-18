Графики отключений света в Киеве завтра, 19 ноября, — данные ДТЭК

Как будут отключать свет в Киеве завтра — графики ДТЭК
В ДТЭК обновили систему информирования об отключении и опубликовали актуальный график отключений для Киева на завтра, 19 ноября. Теперь таблицы отключений будут содержать только белые и темно-серые зоны.
Об этом сообщает оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети в понедельник, 18 ноября.
Отключения в Киеве 19 ноября — график
По данным ДТЭК Киевские электросети, теперь доступны дневные графики — актуальная информация об отключении на следующие сутки, которая будет содержать только белые и темно-серые зоны.
"График обновляется ежедневно в течение часа после получения соответствующей команды от НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении.
Последний час темно-серой зоны закладывается на проведение технических работ для возвращения света.
Напомним, из-за массированной российской атаки на украинскую энергетику 17 ноября была остановлена работа Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Там идет ликвидация последствий и демонтаж поврежденного оборудования.
Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе графики отключения света планируют подготовить к вечеру понедельника, 18 ноября. Тогда же обещают вернуть тепло во все дома в городе.
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