Графики отключений света в Киеве завтра, 19 ноября, — данные ДТЭК

Аварийные бригады возобновляют электроснабжение. Фото иллюстративное: ДТЭК

В ДТЭК обновили систему информирования об отключении и опубликовали актуальный график отключений для Киева на завтра, 19 ноября. Теперь таблицы отключений будут содержать только белые и темно-серые зоны.

Об этом сообщает оператор системы распределения ДТЭК Киевские электросети в понедельник, 18 ноября.

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График отключения для Киева на 19 ноября. Фото: ДТЭК

Отключения в Киеве 19 ноября — график

По данным ДТЭК Киевские электросети, теперь доступны дневные графики — актуальная информация об отключении на следующие сутки, которая будет содержать только белые и темно-серые зоны.

"График обновляется ежедневно в течение часа после получения соответствующей команды от НЭК "Укрэнерго", — говорится в сообщении.

Последний час темно-серой зоны закладывается на проведение технических работ для возвращения света.

Напомним, из-за массированной российской атаки на украинскую энергетику 17 ноября была остановлена работа Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Там идет ликвидация последствий и демонтаж поврежденного оборудования.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе графики отключения света планируют подготовить к вечеру понедельника, 18 ноября. Тогда же обещают вернуть тепло во все дома в городе.