Відключення світла в Києві 27 січня - графіки ДТЕК

Як вимикатимуть світло на Київщині завтра — графіки від ДТЕК
Дата публікації: 26 січня 2026 23:12
Відключення світла у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
У вівторок, 27 січня, у Київській області знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла не буде кілька разів на добу.
Про це повідомили в ДТЕК у Telegram.
Відключення світла в Києві 27 січня
На Київщині 27 січня вимикатимуть світло по кілька разів на добу. Електроенергії не буде по декілька годин.
В ДТЕК попередили, що вони можуть змінюватися.
Нагадаємо, що раніше стали відомі графіки відключень електроенергії в Одесі на 27 січня.
А до цього в Укренерго заявили, що в усіх регіонах України будуть діяти погодинні відключення електроенергії і обмеження потужності для промислових споживачів.
