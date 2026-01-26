Відключення світла в Києві 27 січня - графіки ДТЕК

Відключення світла у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 січня, у Київській області знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла не буде кілька разів на добу.

Про це повідомили в ДТЕК у Telegram.

Відключення світла в Києві 27 січня

На Київщині 27 січня вимикатимуть світло по кілька разів на добу. Електроенергії не буде по декілька годин.

В ДТЕК попередили, що вони можуть змінюватися.

Відключення світла в Київській області завтра. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що раніше стали відомі графіки відключень електроенергії в Одесі на 27 січня.

А до цього в Укренерго заявили, що в усіх регіонах України будуть діяти погодинні відключення електроенергії і обмеження потужності для промислових споживачів.