Головна Київ Як вимикатимуть світло на Київщині завтра — графіки від ДТЕК

Як вимикатимуть світло на Київщині завтра — графіки від ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 23:12
Відключення світла в Києві 27 січня - графіки ДТЕК
Відключення світла у Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 27 січня, у Київській області знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла не буде кілька разів на добу.

Про це повідомили в ДТЕК у Telegram.

Відключення світла в Києві 27 січня

На Київщині 27 січня вимикатимуть світло по кілька разів на добу. Електроенергії не буде по декілька годин.

В ДТЕК попередили, що вони можуть змінюватися.

Як вимикатимуть світло на Київщині завтра — графіки від ДТЕК - фото 1
Відключення світла в Київській області завтра. Фото: ДТЕК
Як вимикатимуть світло на Київщині завтра — графіки від ДТЕК - фото 2
Відключення світла в Київській області завтра. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що раніше стали відомі графіки відключень електроенергії в Одесі на 27 січня.

А до цього в Укренерго заявили, що в усіх регіонах України будуть діяти погодинні відключення електроенергії і обмеження потужності для промислових споживачів.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
