Отключение света в Киеве 27 января - графики ДТЭК

Отключение света в Киеве. Иллюстративное фото: НовиниLIVE

Во вторник, 27 января, в Киевской области снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.

На Киевщине 27 января будут выключать свет по несколько раз в сутки. Электроэнергии не будет по несколько часов.

В ДТЭК предупредили, что они могут меняться.

Отключение света в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК

Напомним, что ранее стали известны графики отключений электроэнергии в Одессе на 27 января.

А до этого в Укрэнерго заявили, что во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.