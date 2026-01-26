Видео
Україна
Видео

Как будут выключать свет на Киевщине завтра — графики от ДТЭК

Как будут выключать свет на Киевщине завтра — графики от ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 23:12
Отключение света в Киеве 27 января - графики ДТЭК
Отключение света в Киеве. Иллюстративное фото: НовиниLIVE

Во вторник, 27 января, в Киевской области снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.



Отключение света в Киеве 27 января

На Киевщине 27 января будут выключать свет по несколько раз в сутки. Электроэнергии не будет по несколько часов.

В ДТЭК предупредили, что они могут меняться.

Як вимикатимуть світло на Київщині завтра — графіки від ДТЕК - фото 1
Отключение света в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК
Як вимикатимуть світло на Київщині завтра — графіки від ДТЕК - фото 2
Отключение света в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК

Напомним, что ранее стали известны графики отключений электроэнергии в Одессе на 27 января.

А до этого в Укрэнерго заявили, что во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Киев Киевская область ДТЭК отключения света графики отключений света
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
