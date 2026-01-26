Отключение света в Киеве 27 января - графики ДТЭК

Как будут выключать свет на Киевщине завтра — графики от ДТЭК
Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 23:12
Отключение света в Киеве. Иллюстративное фото: НовиниLIVE
Во вторник, 27 января, в Киевской области снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.
Об этом сообщили в ДТЭК в Telegram.
Реклама
Читайте также:
Отключение света в Киеве 27 января
На Киевщине 27 января будут выключать свет по несколько раз в сутки. Электроэнергии не будет по несколько часов.
В ДТЭК предупредили, что они могут меняться.
Напомним, что ранее стали известны графики отключений электроэнергии в Одессе на 27 января.
А до этого в Укрэнерго заявили, что во всех регионах Украины будут действовать почасовые отключения электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама