Графік відключення світла Київ 20 листопада — коли не буде електрики

Відключення світла в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області упродовж дня 20 листопада діятимуть графіки відключення світла. Через постійні атаки РФ на енергосистему Україна, ситуація залишається складною.

Про це повідомили у ДТЕК.

У Києві 20 листопада на понад сім годин вимикатимуть світло. Електрики не буде у кількох черг одночасно.

Відключення світла Київ 20 листопада. Фото: ДТЕК

Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення також діятимуть і у Київській області.

ДТЕК опублікував графіки відключення у Києві. Фото: ДТЕК

Коли не буде світла в Києві 20 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, раніше ми писали, коли не буде світла у Львові 20 листопада. Обленерго опублікувало графіки.

Водночас відомо, що світло завтра вимикатимуть у всіх регіонах України. Ситуація в енергосистемі важка.