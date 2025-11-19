Графік відключення світла Київ 20 листопада — коли не буде електрики

Як вимикатимуть світло у Києві завтра — графіки від ДТЕК
Дата публікації: 19 листопада 2025 23:52
Оновлено: 23:52
Відключення світла в Києві. Фото: Новини.LIVE
У Києві та Київській області упродовж дня 20 листопада діятимуть графіки відключення світла. Через постійні атаки РФ на енергосистему Україна, ситуація залишається складною.
Про це повідомили у ДТЕК.
Відключення світла у Києві 20 листопада
У Києві 20 листопада на понад сім годин вимикатимуть світло. Електрики не буде у кількох черг одночасно.
Графіки відключення також діятимуть і у Київській області.
Нагадаємо, раніше ми писали, коли не буде світла у Львові 20 листопада. Обленерго опублікувало графіки.
Водночас відомо, що світло завтра вимикатимуть у всіх регіонах України. Ситуація в енергосистемі важка.
