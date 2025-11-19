Відео
Головна Київ Як вимикатимуть світло у Києві завтра — графіки від ДТЕК

Як вимикатимуть світло у Києві завтра — графіки від ДТЕК

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 23:52
Оновлено: 23:52
Графік відключення світла Київ 20 листопада — коли не буде електрики
Відключення світла в Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області упродовж дня 20 листопада діятимуть графіки відключення світла. Через постійні атаки РФ на енергосистему Україна, ситуація залишається складною.

Про це повідомили у ДТЕК. 

Читайте також:

Відключення світла у Києві 20 листопада

У Києві 20 листопада на понад сім годин вимикатимуть світло. Електрики не буде у кількох черг одночасно.

Відключення світла у Києві 20 листопада
Відключення світла Київ 20 листопада. Фото: ДТЕК
Графік відключення світла у Києві 20 листопада
Графік відключення світла у Києві. Фото: ДТЕК

Графіки відключення також діятимуть і у Київській області. 

Чому немає світла 20 листопада
ДТЕК опублікував графіки відключення у Києві. Фото: ДТЕК
Графік відключення світла на Київщині 20 листопада
Коли не буде світла в Києві 20 листопада. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, раніше ми писали, коли не буде світла у Львові 20 листопада. Обленерго опублікувало графіки.

Водночас відомо, що світло завтра вимикатимуть у всіх регіонах України. Ситуація в енергосистемі важка. 

Київ електроенергія ДТЕК відключення світла світло графік
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
