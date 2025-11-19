Видео
Главная Киев Как будут выключать свет в Киеве завтра — графики от ДТЭК

Как будут выключать свет в Киеве завтра — графики от ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 23:52
обновлено: 23:52
График отключения света Киев 20 ноября — когда не будет электричества
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в течение дня 20 ноября будут действовать графики отключения света. Из-за постоянных атак РФ на энергосистему Украины, ситуация остается сложной.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 20 ноября

В Киеве 20 ноября на более чем семь часов будут выключать свет. Электричества не будет в нескольких очередях одновременно.

Відключення світла у Києві 20 листопада
Отключение света Киев 20 ноября. Фото: ДТЭК
Графік відключення світла у Києві 20 листопада
График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения также будут действовать и в Киевской области.

Чому немає світла 20 листопада
ДТЭК опубликовал графики отключения в Киеве. Фото: ДТЭК
Графік відключення світла на Київщині 20 листопада
Когда не будет света в Киеве 20 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, ранее мы писали, когда не будет света во Львове 20 ноября. Облэнерго опубликовало графики.

В то же время известно, что свет завтра будут выключать во всех регионах Украины. Ситуация в энергосистеме тяжелая.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
