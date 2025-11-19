График отключения света Киев 20 ноября — когда не будет электричества

Как будут выключать свет в Киеве завтра — графики от ДТЭК
Дата публикации 19 ноября 2025 23:52
обновлено: 23:52
Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве и Киевской области в течение дня 20 ноября будут действовать графики отключения света. Из-за постоянных атак РФ на энергосистему Украины, ситуация остается сложной.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве 20 ноября
В Киеве 20 ноября на более чем семь часов будут выключать свет. Электричества не будет в нескольких очередях одновременно.
Графики отключения также будут действовать и в Киевской области.
В то же время известно, что свет завтра будут выключать во всех регионах Украины. Ситуация в энергосистеме тяжелая.
