График отключения света Киев 20 ноября — когда не будет электричества

Отключение света в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в течение дня 20 ноября будут действовать графики отключения света. Из-за постоянных атак РФ на энергосистему Украины, ситуация остается сложной.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Реклама

Читайте также:

Отключение света в Киеве 20 ноября

В Киеве 20 ноября на более чем семь часов будут выключать свет. Электричества не будет в нескольких очередях одновременно.

Реклама

Отключение света Киев 20 ноября. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киеве. Фото: ДТЭК

Графики отключения также будут действовать и в Киевской области.

ДТЭК опубликовал графики отключения в Киеве. Фото: ДТЭК

Когда не будет света в Киеве 20 ноября. Фото: ДТЭК

Напомним, ранее мы писали, когда не будет света во Львове 20 ноября. Облэнерго опубликовало графики.

Реклама

В то же время известно, что свет завтра будут выключать во всех регионах Украины. Ситуация в энергосистеме тяжелая.