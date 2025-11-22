Відео
Відео

Як вимикатимуть світло у Києві завтра — графіки від ДТЕК

Як вимикатимуть світло у Києві завтра — графіки від ДТЕК

Дата публікації: 22 листопада 2025 21:47
Оновлено: 21:59
Графік відключення світла в Києві 23 листопада — деталі від ДТЕК
Чоловік читає книжку при свічці. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області 23 листопада знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла не буде кілька разів на добу.

Про це повідомили в ДТЕК.

Читайте також:

Відключення світла в Києві 23 листопада

У Києві 23 листопада вимикатимуть світло по кілька разів на добу. Електроенергії не буде по чотири години.

Відключення світла у Києві 23 листопада
Відключення світла в Києві завтра. Фото: ДТЕК
Відключення світла Київ 23 листопада
Графік відключення світла в Києві 23 листопада. Фото: ДТЕК

Графіки також діятимуть і в Київській області. Однак в ДТЕК попередили, що вони можуть змінюватися.

Коли не буде світла на Київщині 23 листопада
Графіки у Київській області на завтра. Фото: ДТЕК
Відключення світла в Київській області завтра. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що 23 листопада світла не буде у більшості областях України. Їх запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.

Також в Міненерго пояснили, чому в регіонах вимикають світло по-різному. Помилково вважати, що можна рівномірно спрямувати електроенергію. 

Київ електроенергія ДТЕК світло графіки відключень світла
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
