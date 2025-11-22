Графік відключення світла в Києві 23 листопада — деталі від ДТЕК

Як вимикатимуть світло у Києві завтра — графіки від ДТЕК
У Києві та Київській області 23 листопада знову діятимуть графіки відключення електроенергії. Світла не буде кілька разів на добу.
Про це повідомили в ДТЕК.
Відключення світла в Києві 23 листопада
У Києві 23 листопада вимикатимуть світло по кілька разів на добу. Електроенергії не буде по чотири години.
Графіки також діятимуть і в Київській області. Однак в ДТЕК попередили, що вони можуть змінюватися.
Нагадаємо, в Укренерго повідомили, що 23 листопада світла не буде у більшості областях України. Їх запроваджують через наслідки масованих російських атак на енергообʼєкти.
Також в Міненерго пояснили, чому в регіонах вимикають світло по-різному. Помилково вважати, що можна рівномірно спрямувати електроенергію.
