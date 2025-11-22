График отключения света в Киеве 23 ноября — детали от ДТЭК

Как будут выключать свет в Киеве завтра — графики от ДТЭК
В Киеве и Киевской области 23 ноября снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Отключение света в Киеве 23 ноября
В Киеве 23 ноября будут выключать свет по несколько раз в сутки. Электроэнергии не будет по четыре часа.
Графики также будут действовать и в Киевской области. Однако в ДТЭК предупредили, что они могут меняться.
Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 23 ноября света не будет в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.
Также в Минэнерго объяснили, почему в регионах выключают свет по-разному. Ошибочно считать, что можно равномерно направить электроэнергию.
