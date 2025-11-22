Видео
Україна
Видео

Как будут выключать свет в Киеве завтра — графики от ДТЭК

Как будут выключать свет в Киеве завтра — графики от ДТЭК

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 21:47
обновлено: 21:59
График отключения света в Киеве 23 ноября — детали от ДТЭК
Мужчина читает книгу при свече. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 23 ноября снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Читайте также:

Отключение света в Киеве 23 ноября

В Киеве 23 ноября будут выключать свет по несколько раз в сутки. Электроэнергии не будет по четыре часа.

Відключення світла у Києві 23 листопада
Отключение света в Киеве завтра. Фото: ДТЭК
Відключення світла Київ 23 листопада
График отключения света в Киеве 23 ноября. Фото: ДТЭК

Графики также будут действовать и в Киевской области. Однако в ДТЭК предупредили, что они могут меняться.

Коли не буде світла на Київщині 23 листопада
Графики в Киевской области на завтра. Фото: ДТЭК
Отключение света в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 23 ноября света не будет в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Также в Минэнерго объяснили, почему в регионах выключают свет по-разному. Ошибочно считать, что можно равномерно направить электроэнергию.

Киев электроэнергия ДТЭК свет графики отключений света
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
