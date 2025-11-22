График отключения света в Киеве 23 ноября — детали от ДТЭК

Мужчина читает книгу при свече. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области 23 ноября снова будут действовать графики отключения электроэнергии. Света не будет несколько раз в сутки.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Отключение света в Киеве 23 ноября

В Киеве 23 ноября будут выключать свет по несколько раз в сутки. Электроэнергии не будет по четыре часа.

Отключение света в Киеве завтра. Фото: ДТЭК

График отключения света в Киеве 23 ноября. Фото: ДТЭК

Графики также будут действовать и в Киевской области. Однако в ДТЭК предупредили, что они могут меняться.

Графики в Киевской области на завтра. Фото: ДТЭК

Отключение света в Киевской области завтра. Фото: ДТЭК

Напомним, в Укрэнерго сообщили, что 23 ноября света не будет в большинстве областей Украины. Их вводят из-за последствий массированных российских атак на энергообъекты.

Также в Минэнерго объяснили, почему в регионах выключают свет по-разному. Ошибочно считать, что можно равномерно направить электроэнергию.