Як їздитиме громадський транспорт на поминальні дні у Києві

Чоловік прийшов на могилу на цвинтарі. Фото: Новини. LIVE

У зв'язку з настанням поминальних днів у столиці України було ухвалено рішення про запуск додаткових маршрутів громадського транспорту, що проходять поблизу міських цвинтарів. Загальна кількість рухомого складу, яка буде залучена цими днями, становить 235 автобусів, 140 тролейбусів та 100 трамваїв.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

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Попри те, що поминальні дні є традиційним часом для відвідування місць поховань близьких та родичів, у зв'язку з пандемією COVID-19 та ризиком зараження, головна увага має бути приділена безпеці всіх громадян. Голова КМВА Сергій Попко звернувся до киянів з проханням дотримуватись правил безпеки, не створювати скупчення на територіях кладовищ, обмежувати час перебування на них, а також не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Влада міста вжила низку заходів для забезпечення громадського порядку у ці поминальні дні. Буде залучено понад 1400 правоохоронців, включаючи працівників Національної гвардії, Національної поліції, Муніципальної охорони та ДФТГ.

Крім того, було проведено перевірку та розмінування місць поховань, щоб забезпечити безпеку громадян, які відвідують цвинтарі. Головне — берегти себе та близьких, дотримуючись усіх необхідних запобіжних заходів.

Нагадаємо, що одна з важливих традицій православної віри — поминання померлих . Це найбільше і головне, що ми можемо зробити для тих, хто відійшов у інший світ. У православному церковному календарі є особливі дні поминання - батьківські суботи. Щороку поминальні дні можуть припадати на різні дати, оскільки залежать від головного християнського свята — Великодня.