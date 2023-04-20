Как будет ездить общественный транспорт на поминальные дни в Киеве

Мужчина пришел на могилу на кладбище. Фото: Новини.LIVE

В связи с наступлением поминальных дней в столице Украины было принято решение о запуске дополнительных маршрутов общественного транспорта, проходящих вблизи городских кладбищ. Общее количество подвижного состава, которое будет задействовано в эти дни, составляет 235 автобусов, 140 троллейбусов и 100 трамваев.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

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Несмотря на то, что поминальные дни являются традиционным временем для посещения мест захоронений близких и родственников, в связи с пандемией COVID-19 и риском заражения, главное внимание должно быть уделено безопасности всех граждан. Глава КМВА Сергей Попко обратился к киевлянам с просьбой соблюдать правила безопасности, не создавать скопления на территориях кладбищ, ограничивать время пребывания на них, а также не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Власти города приняли ряд мер для обеспечения общественного порядка в эти поминальные дни. Будет задействовано более 1 400 правоохранителей, включая работников Национальной гвардии, Национальной полиции, Муниципальной охраны и ДФТГ.

Кроме того, была проведена проверка и разминирование мест захоронений, чтобы обеспечить безопасность граждан, посещающих кладбища. Главное — беречь себя и близких, соблюдая все необходимые меры предосторожности.

Напомним, что одна из важных традиций православной веры — поминовение умерших. Это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. В православном церковном календаре есть особые дни поминовения — родительские субботы. Каждый год поминальные дни могут приходиться на разные даты, поскольку зависят от главного христианского праздника — Пасхи.