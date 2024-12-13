Відключення світла в Києві 14 грудня — оновлені графіки ДТЕК

Майстер електромереж. Фото: ДТЕК

В суботу у Києві та області будуть діяти стабілізаційні відключення світла. В регіоні введуть нові графіки відключення електроенергії. Це пов'язано з російською атакою на критичну інфраструктуру.

Оновлені графіки опублікували на Telegram-сторінці ДТЕК у п'ятницю, 13 грудня.

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Графіки відключень світла у Києві та області

За інформацією ДТЕК, електроенергію виключатимуть за таким графіком:

1 група: відключення з 06:00 до 10:00 та з 15:00 до 18:00.

2 група: відключення з 15:00 до 19:00.

3 група: відключення з 09:00 до 10:00.

4 група: відключення з 00:00 до 04:00 та з 18:00 до 22:00.

5 група: відключення з 12:00 до 16:00 та з 21:00 до 23:00.

6 група: відключення з 03:00 до 07:00 та з 13:00 до 16:00.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 14 грудня, в Україні діятимуть графіки відключення світла. Причиною обмежень є пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів.

В Тернопільській області через російські атаки на енергосистему України ввели відключення світла. Без енергопостачання залишилося 50% споживачів у регіоні.