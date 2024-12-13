Отключение света в Киеве 14 декабря — обновленные графики ДТЭК

Как завтра будут отключать свет в Киеве — новые графики ДТЭК
В субботу в Киеве и области будут действовать стабилизационные отключения света. В регионе введут новые графики отключения электроэнергии. Это связано с российской атакой на критическую инфраструктуру.
Обновленные графики опубликовали на Telegram-странице ДТЭК в пятницу, 13 декабря.
Графики отключения света в Киеве и области
По информации ДТЭК, электроэнергию будут отключать по такому графику:
- 1 группа: отключение с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 18:00.
- 2 группа: отключение с 15:00 до 19:00.
- 3 группа: отключение с 09:00 до 10:00.
- 4 группа: отключение с 00:00 до 04:00 и с 18:00 до 22:00.
- 5 группа: отключение с 12:00 до 16:00 и с 21:00 до 23:00.
- 6 группа: отключение с 03:00 до 07:00 и с 13:00 до 16:00.
Напомним, завтра, 14 декабря, в Украине будут действовать графики отключения света. Причиной ограничений является повреждение энергообъектов в результате российских обстрелов.
В Тернопольской области из-за российских атак на энергосистему Украины ввели отключение света. Без энергоснабжения осталось 50% потребителей в регионе.
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