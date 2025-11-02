Відео
Україна
Відео

Як здивує погода завтра — прогноз для киян

Як здивує погода завтра — прогноз для киян

Ua ru
Дата публікації: 2 листопада 2025 16:54
Оновлено: 16:54
Прогноз погоди в Києві та області на 3 листопада від Укргідрометцентру
Тепла осіння погода. Фото: Новини.LIVE

У Києві та Київській області у понеділок, 3 листопада, буде мінлива погода, але без опадів. Температура повітря упродовж дня буде комфортною, але очікується сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Читайте також:

Погода у Києві 3 листопада

Синоптики розповіли, що завтра слід чекати мінливої хмарності, проте без опадів. Натомість буде південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с. 

Температура повітря:

  • по області вночі +6...+8 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +13...+15 °C;
  • у Києві вночі буде +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.
Погода в Києві 3 листопада
Скриншот допису Укргідрометцентру

Нагадаємо, синоптики розповіли, що очікувати одеситам від погоди завтра. В місті оголосили штормове попередження. 

Крім того, українці побачать Бобровий Супермісяць вже цього тижня. Він буде особливо великим і яскравим.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
