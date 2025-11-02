Прогноз погоди в Києві та області на 3 листопада від Укргідрометцентру

Як здивує погода завтра — прогноз для киян
Дата публікації: 2 листопада 2025 16:54
Оновлено: 16:54
Тепла осіння погода. Фото: Новини.LIVE
У Києві та Київській області у понеділок, 3 листопада, буде мінлива погода, але без опадів. Температура повітря упродовж дня буде комфортною, але очікується сильний вітер.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у Києві 3 листопада
Синоптики розповіли, що завтра слід чекати мінливої хмарності, проте без опадів. Натомість буде південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі +6...+8 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +13...+15 °C;
- у Києві вночі буде +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.
