Прогноз погоди в Києві та області на 3 листопада від Укргідрометцентру

У Києві та Київській області у понеділок, 3 листопада, буде мінлива погода, але без опадів. Температура повітря упродовж дня буде комфортною, але очікується сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода у Києві 3 листопада

Синоптики розповіли, що завтра слід чекати мінливої хмарності, проте без опадів. Натомість буде південно-східний вітер з поривами 7-12 м/с.

Температура повітря:

по області вночі +6...+8 °C, а вдень стовпчики термометрів показуватимуть +13...+15 °C;

у Києві вночі буде +3...+8 °C, вдень +8...+13 °C.

