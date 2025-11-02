Видео
Как удивит погода завтра — прогноз для киевлян

Как удивит погода завтра — прогноз для киевлян

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 16:54
обновлено: 16:54
Прогноз погоды в Киеве и области на 3 ноября от Укргидрометцентра
Теплая осенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в понедельник, 3 ноября, будет переменчивая погода, но без осадков. Температура воздуха в течение дня будет комфортной, но ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Читайте также:

Погода в Киеве 3 ноября

Синоптики рассказали, что завтра следует ожидать переменной облачности, однако без осадков. Зато будет юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью +6...+8 °C, а днем столбики термометров будут показывать +13...+15 °C;
  • в Киеве ночью будет +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.
Погода в Києві 3 листопада
Скриншот сообщения Укргидрометцентра

Напомним, синоптики рассказали, что ожидать одесситам от погоды завтра. В городе объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, украинцы увидят Бобровое Суперлуние уже на этой неделе. Оно будет особенно большим и ярким.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
