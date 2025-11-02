Прогноз погоды в Киеве и области на 3 ноября от Укргидрометцентра

Теплая осенняя погода. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и Киевской области в понедельник, 3 ноября, будет переменчивая погода, но без осадков. Температура воздуха в течение дня будет комфортной, но ожидается сильный ветер.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве 3 ноября

Синоптики рассказали, что завтра следует ожидать переменной облачности, однако без осадков. Зато будет юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с.

Температура воздуха:

по области ночью +6...+8 °C, а днем столбики термометров будут показывать +13...+15 °C;

в Киеве ночью будет +3...+8 °C, днем +8...+13 °C.

