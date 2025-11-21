День Гідності та Свободи 2025 — як згадують на вулиці Інститутській

Революція Гідності у Києві. Фото: Мстислав Чернов

В Україні 21 листопада відзначають День Гідності та Свободи. Ця дата об'єднує Помаранчеву революцію та Революцію Гідності.

Як згадують ці події на вулиці Інститутській у Києві — розповідає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як згадують День Гідності та Свободи у Києві

Журналіст розповів, що ці революції — це події, які визначили європейський курс держави та продемонстрували, що українці здатні об’єднуватися заради свободи та справедливості.

Нашому кореспонденту вдалося поспілкуватися з учасником Майданів. Він пригадав, як розпочиналась Революція Гідності, коли українці вийшли на Майдан через відмову влади підписати асоціацію з ЄС.

"Вийшло мільйон, мабуть, людей. Тому що це було біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Я вийшов, йшов по бульвару вниз — не було видно кінця-краю. І по Володимирській, в один край до Оперного люди стояли, і тут було забито. Люди прийшли, і почався з цього Майдан", — розповів учасник Майданів.

Нагадаємо, 21 листопада Зеленський вшанував пам'ять українців, які загинули під час Революції Гідності. Також він подякував всім, хто нині б'ється заради нашої держави.

Також у цей день у Львові провели акцію "Жовта стрічка". Усі присутні прикріпили стрічку на одяг, що є символом спротиву на окупованих територіях.