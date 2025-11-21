День Достоинства и Свободы 2025 — как вспоминают на Институтской

Революция Достоинства в Киеве. Фото: Мстислав Чернов

В Украине 21 ноября отмечают День Достоинства и Свободы. Эта дата объединяет Оранжевую революцию и Революцию Достоинства.

Как вспоминают эти события на улице Институтской в Киеве — рассказывает корреспондент Новини.LIVE.

Как вспоминают День Достоинства и Свободы в Киеве

Журналист рассказал, что эти революции — это события, которые определили европейский курс государства и продемонстрировали, что украинцы способны объединяться ради свободы и справедливости.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться с участником Майданов. Он вспомнил, как начиналась Революция Достоинства, когда украинцы вышли на Майдан из-за отказа власти подписать ассоциацию с ЕС.

"Вышло миллион, пожалуй, людей. Потому что это было возле памятника Тарасу Шевченко. Я вышел, шел по бульвару вниз — не было видно конца-края. И по Владимирской, в один край до Оперного люди стояли, и здесь было забито. Люди пришли, и начался с этого Майдан", — рассказал участник Майданов.

Напомним, 21 ноября Зеленский почтил память украинцев, погибших во время Революции Достоинства. Также он поблагодарил всех, кто сейчас бьется ради нашего государства.

Также в этот день во Львове провели акцию "Желтая лента". Все присутствующие прикрепили ленту на одежду, что является символом сопротивления на оккупированных территориях.