Комунальні тарифи у Києві в березня

Квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Києві у березні діятимуть тарифи на комунальні послуги, встановлені постановами Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Таким чином стало відомо, скільки киянам доведеться заплатити за комунальні послуги у цьому місяці.

Новини.LIVE розповість, як зміняться тарифи на комунальні послуги у Києві з 1 березня.

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Тарифи на воду та водовідведення з 1 березня

Згідно з постановою НКРЕКП, з 1 січня 2025 року для КП "Київводоканал" діють нові тарифи. Для населення тарифи залишаються на рівні, встановленому ще 24 лютого 2022 року: вартість централізованого водопостачання — 16,032 грн за кубометр, водовідведення — 8,484 грн за кубометр. Для інших категорій споживачів вартість води зростає до 39 грн за кубометр, а водовідведення — до 18,792 грн. Отже тариф на холодну воду з 1 березня залишається на рівні 24,516 грн за кубометр.

Вартість гарячої води у Київ з 1 березня

Ціна гарячої води у Києві варіюватиметься з 1 березня від 80,62 до 93,22 грн за кубометр. Вона залежить від наявності сушарки та конкретного постачальника послуг.

Вартість у газу з 1 березня у Києві

Вартість одного кубометра газу для населення Києва становить від 7,79 до 7,96 грн залежно від постачальника. Водночас для споживачів без газового лічильника встановлено фіксовані тарифи: від 26,11 до 26,21 грн за особу за наявності централізованого гарячого водопостачання, від 42,90 до 43,07 грн при його відсутності, а для квартир із газовою плитою та водонагрівачем — від 83,50 до 83,82 грн.

Опалення та електроенергія

Вартість опалення для мешканців Києва складає 39,38 грн за квадратний метр житлової площі, а ціна 1 Гкал тепла — 1654,41 грн.

Щодо електроенергії, в Україні діє єдиний фіксований тариф — 4,32 грн/кВт∙год. Однак для будинків без газу передбачено диференційований тариф у період опалювального сезону: до 2000 кВт∙год — 2,64 грн/кВт∙год, понад цей ліміт — 4,32 грн/кВт∙год.

Раніше ми писали, що у 2025 році ціна на газ для населення залишатиметься без змін. Нагадаємо, що оскільки зима поступово відступає, українці можуть розраховувати на потепління. Традиційно опалювальний сезон триває до 15 квітня, однак якщо погода дозволятиме, його можуть завершити раніше.