Коммунальные тарифы в Киеве в марте

Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Киеве в марте будут действовать тарифы на коммунальные услуги, установленные постановлениями Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Таким образом стало известно, сколько киевлянам придется заплатить за коммунальные услуги в этом месяце.

Новини.LIVE расскажет, как изменятся тарифы на коммунальные услуги в Киеве с 1 марта.

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Тарифы на воду и водоотведение с 1 марта

Согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 января 2025 года для КП "Киевводоканал" действуют новые тарифы. Для населения тарифы остаются на уровне, установленном еще 24 февраля 2022 года: стоимость централизованного водоснабжения — 16,032 грн за кубометр, водоотведения — 8,484 грн за кубометр. Для других категорий потребителей стоимость воды возрастает до 39 грн за кубометр, а водоотведения — до 18,792 грн. Таким образом тариф на холодную воду с 1 марта остается на уровне 24,516 грн за кубометр.

Стоимость горячей воды в Киеве с 1 марта

Цена горячей воды в Киеве будет варьироваться с 1 марта от 80,62 до 93,22 грн за кубометр. Она зависит от наличия сушилки и конкретного поставщика услуг.

Стоимость газа с 1 марта в Киеве

Стоимость одного кубометра газа для населения Киева составляет от 7,79 до 7,96 грн в зависимости от поставщика. В то же время для потребителей без газового счетчика установлены фиксированные тарифы: от 26,11 до 26,21 грн за человека при наличии централизованного горячего водоснабжения, от 42,90 до 43,07 грн при его отсутствии, а для квартир с газовой плитой и водонагревателем — от 83,50 до 83,82 грн.

Отопление и электроэнергия

Стоимость отопления для жителей Киева составляет 39,38 грн за квадратный метр жилой площади, а цена 1 Гкал тепла — 1654,41 грн.

Что касается электроэнергии, в Украине действует единый фиксированный тариф — 4,32 грн/кВт∙ч. Однако для домов без газа предусмотрен дифференцированный тариф в период отопительного сезона: до 2000 кВт∙ч — 2,64 грн/кВт∙ч, сверх этого лимита — 4,32 грн/кВт∙ч.

Ранее мы писали, что в 2025 году цена на газ для населения будет оставаться без изменений. Напомним, что поскольку зима постепенно отступает, украинцы могут рассчитывать на потепление. Традиционно отопительный сезон длится до 15 апреля, однако если погода будет позволять, его могут завершить раньше.