Вартість житла у Києві — що на це впливає

Нерухомість в Києві. Фото: Вечірній Київ

У Києві найдорожчі квартири традиційно продаються в Печерському районі — медіанна вартість однокімнатної на вторинці складає 107 тисяч доларів. За двокімнатну доведеться заплатити 173 тисячі доларів, а за трикімнатну — 295 тисяч доларів.

Про це йдеться в дослідженні OBOZ.UA.

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Втричі дешевші квартири продаються на Троєщині, у Деснянському районі столиці. Трикімнатну квартиру тут можна купити всього за 68,3 тисячи доларів. Однокімнатну за 40 тисяч доларів. Двокімнатну можна купити за 54,7 тисяч доларів.

Також відомо, що у Вишневому, Вишгороді і Броварах квартири також дорожчі, ніж на Троєщині. Вартість квартири на вторинному ринку у Вишневому:

1-кімнатна — 44 000 дол.

2-кімнатна — 61 000 дол.

3-кімнатна — 80 000 дол.

Вартість квартири на вторинному ринку у Броварах:

1-кімнатна — 44 000 дол.

2-кімнатна — 60 600 дол.

3-кімнатна — 73 000 дол.

Вартість квартири на вторинному ринку у Вишгороді:

1-кімнатна — 42 800 дол.

2-кімнатна — 64 000 дол.

3-кімнатна — 73 900 дол.

Що впливає на вартість квартир

На вартість квартири та району для життя, окрім віддаленості від центру, передусім впливають стан будинку. Окрім того, має значення рік його забудови.

Наприклад, у Голосіївському районі є багато будинків, зданих в експлуатацію в останні 10 років, тоді як на Троєщині йдеться про старіші будівлі

Наступним за важливістю фактором є транспортна розв'язка, наявність зручного громадського транспорту та міська інфраструктура. Часто з передмістя столиці дістатися до центру можна швидше, ніж з околиці.

Рейтинг вартості районів Києва та передмістя на вторинному ринку на прикладі однокімнатних квартир: