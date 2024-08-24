Вартість житла у Києві — що на це впливає

Як змінилась вартість квартир у Києві і що на неї впливає — дослідження
У Києві найдорожчі квартири традиційно продаються в Печерському районі — медіанна вартість однокімнатної на вторинці складає 107 тисяч доларів. За двокімнатну доведеться заплатити 173 тисячі доларів, а за трикімнатну — 295 тисяч доларів.
Про це йдеться в дослідженні OBOZ.UA.
Скільки коштують квартири у Києві
Втричі дешевші квартири продаються на Троєщині, у Деснянському районі столиці. Трикімнатну квартиру тут можна купити всього за 68,3 тисячи доларів. Однокімнатну за 40 тисяч доларів. Двокімнатну можна купити за 54,7 тисяч доларів.
Також відомо, що у Вишневому, Вишгороді і Броварах квартири також дорожчі, ніж на Троєщині. Вартість квартири на вторинному ринку у Вишневому:
- 1-кімнатна — 44 000 дол.
- 2-кімнатна — 61 000 дол.
- 3-кімнатна — 80 000 дол.
Вартість квартири на вторинному ринку у Броварах:
- 1-кімнатна — 44 000 дол.
- 2-кімнатна — 60 600 дол.
- 3-кімнатна — 73 000 дол.
Вартість квартири на вторинному ринку у Вишгороді:
- 1-кімнатна — 42 800 дол.
- 2-кімнатна — 64 000 дол.
- 3-кімнатна — 73 900 дол.
Що впливає на вартість квартир
На вартість квартири та району для життя, окрім віддаленості від центру, передусім впливають стан будинку. Окрім того, має значення рік його забудови.
Наприклад, у Голосіївському районі є багато будинків, зданих в експлуатацію в останні 10 років, тоді як на Троєщині йдеться про старіші будівлі
Наступним за важливістю фактором є транспортна розв'язка, наявність зручного громадського транспорту та міська інфраструктура. Часто з передмістя столиці дістатися до центру можна швидше, ніж з околиці.
Рейтинг вартості районів Києва та передмістя на вторинному ринку на прикладі однокімнатних квартир:
- Печерський район — 107 000 дол.
- Шевченківський район — 75 700 дол.
- Голосіївський район — 68 000 дол.
- Дарницький район — 60 000 дол.
- Подільський район — 57 000 дол.
- Дніпровський район — 53 100 дол.
- Солом’янський район — 52 000 дол.
- Оболонський район — 50 000 дол.
- Петропавлівська Борщагівка — 49 200 дол.
- Софіївська Борщагівка — 46 000 дол.
- Святошинський район — 45 000 дол.
- м. Вишневе — 44 000 дол.
- м. Бровари — 43 000 дол.
- м. Вишгород — 42 800 дол.
- Деснянський район — 40 000 дол.
- м. Ірпінь — 34 400 дол.
- м. Буча — 32 000 дол.
- м. Гостомель — 25 000 дол.
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