Стоимость жилья в Киеве – что на это влияет

Недвижимость в Киеве. Фото: Вечерний Киев

В Киеве самые дорогие квартиры традиционно продаются в Печерском районе — медиа стоимость однокомнатной на вторичке составляет 107 тысяч долларов. За двухкомнатную придется заплатить 173 тысячи долларов, а за трехкомнатную - 295 тысяч долларов.

Об этом говорится в исследовании OBOZ.UA.

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Втрое более дешевые квартиры продаются на Троещине, в Деснянском районе столицы. Трехкомнатную квартиру здесь можно купить всего за 68,3 тысячь долларов. Однокомнатную за 40 тысячь долларов. Двухкомнатную можно купить за 54,7 тысячи долларов.

Также известно, что в Вишневом, Вышгороде и Броварах квартиры тоже дороже, чем на Троещине. Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вишневом:

1-комнатная — 44 000 дол.

2-комнатная — 61 000 дол.

3-комнатная — 80 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Броварах:

1-комнатная — 44 000 дол.

2-комнатная — 60 600 дол.

3-комнатная — 73 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вышгороде:

1-комнатная — 42 800 дол.

2-комнатная — 64 000 дол.

3-комнатная — 73 900 дол.

Что влияет на стоимость квартир

На стоимость квартиры и района для жизни, кроме удаленности от центра, в первую очередь влияют состояние дома. Кроме того, имеет значение год его застройки.

Например, в Голосеевском районе много домов, сданных в эксплуатацию в последние 10 лет, тогда как на Троещине речь идет о более старых зданиях.

Следующим по важности фактором является транспортная развязка, наличие удобного общественного транспорта и городская инфраструктура. Часто из пригорода столицы добраться до центра можно быстрее, чем из окраины.

Рейтинг стоимости районов Киева и пригорода на вторичном рынке на примере однокомнатных квартир: