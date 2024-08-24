Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Как изменилась стоимость квартир в Киеве и что на нее влияет — исследование arrow

Как изменилась стоимость квартир в Киеве и что на нее влияет — исследование

24 августа 2024 20:57
Дмитрий Галушка - Редактор
Стоимость жилья в Киеве – что на это влияет
Недвижимость в Киеве. Фото: Вечерний Киев
Дмитрий Галушка - Редактор

В Киеве самые дорогие квартиры традиционно продаются в Печерском районе — медиа стоимость однокомнатной на вторичке составляет 107 тысяч долларов. За двухкомнатную придется заплатить 173 тысячи долларов, а за трехкомнатную - 295 тысяч долларов.

Об этом говорится в исследовании OBOZ.UA.

Читайте также:

Сколько стоят квартиры в Киеве

Втрое более дешевые квартиры продаются на Троещине, в Деснянском районе столицы. Трехкомнатную квартиру здесь можно купить всего за 68,3 тысячь долларов. Однокомнатную за 40 тысячь долларов. Двухкомнатную можно купить за 54,7 тысячи долларов.

Также известно, что в Вишневом, Вышгороде и Броварах квартиры тоже дороже, чем на Троещине. Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вишневом:

  • 1-комнатная — 44 000 дол.
  • 2-комнатная — 61 000 дол.
  • 3-комнатная — 80 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Броварах:

  • 1-комнатная — 44 000 дол.
  • 2-комнатная — 60 600 дол.
  • 3-комнатная — 73 000 дол.

Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вышгороде:

  • 1-комнатная — 42 800 дол.
  • 2-комнатная — 64 000 дол.
  • 3-комнатная — 73 900 дол.

Что влияет на стоимость квартир

На стоимость квартиры и района для жизни, кроме удаленности от центра, в первую очередь влияют состояние дома. Кроме того, имеет значение год его застройки.

Например, в Голосеевском районе много домов, сданных в эксплуатацию в последние 10 лет, тогда как на Троещине речь идет о более старых зданиях.

Следующим по важности фактором является транспортная развязка, наличие удобного общественного транспорта и городская инфраструктура. Часто из пригорода столицы добраться до центра можно быстрее, чем из окраины.

Рейтинг стоимости районов Киева и пригорода на вторичном рынке на примере однокомнатных квартир:

  • Печерский район — 107 000 дол.
  • Шевченковский район — 75 700 дол.
  • Голосеевский район — 68 000 дол.
  • Дарницкий район — 60 000 дол.
  • Подольский район — 57 000 дол.
  • Днепровский район — 53 100 дол.
  • Соломенский район — 52 000 дол.
  • Оболонский район — 50 000 дол.
  • Петропавловская Борщаговка — 49 200 дол.
  • Софиевская Борщаговка — 46 000 дол.
  • Святошинский район — 45 000 дол.
  • м. Вишневое — 44 000 дол.
  • г. Бровары — 43 000 дол.
  • г. Вышгород — 42 800 дол.
  • Деснянский район — 40 000 дол.
  • м. Ирпень — 34 400 дол.
  • м. Буча — 32 000 дол.
  • г. Гостомель — 25 000 дол.

Также важные новости дня по теме:

Киев недвижимость цены на квартиры жилье купить жилье в Киеве

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:57 Как изменилась стоимость квартир в Киеве и что на нее влияет — исследование

20:32 Зеленский вручил награды победителям Олимпийских игр и поздравил с Днем Независимости

Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

20:00 В США почтили память американского добровольца, погибшего на войне в Украине

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

19:23 В Харьковской области на мине взорвался пожарный автомобиль — есть пострадавшие

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

19:05 Военнообязанные могут аннулировать врученную повестку – что для этого нужно

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

20:57 Как изменилась стоимость квартир в Киеве и что на нее влияет — исследование

20:32 Зеленский вручил награды победителям Олимпийских игр и поздравил с Днем Независимости

20:00 В США почтили память американского добровольца, погибшего на войне в Украине

19:23 В Харьковской области на мине взорвался пожарный автомобиль — есть пострадавшие

19:05 Военнообязанные могут аннулировать врученную повестку – что для этого нужно

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

18:45 Часы в пробках и очередях на выезд за границу — ситуация на трассе Одесса — Рени затруднена

18:43 Зеленский вручил боевым летчикам памятную ленту "Призраки Киева" — детали

18:34 Зеленский в шутку отреагировал на призыв Дуды помиловать отступающих россиян

18:22 Буду ужинать — при каких условиях боевой медик Петр Конопля прекратит голодовку

18:11 Украину накроет волна жары — синоптики предупредили об опасной погоде на завтра

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Text

02:27 В Харькове у 160 тыс. жителей нет своего жилья, потому что его уничтожили россияне, — мэр Терехов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту