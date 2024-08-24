Стоимость жилья в Киеве – что на это влияет

Как изменилась стоимость квартир в Киеве и что на нее влияет — исследование
В Киеве самые дорогие квартиры традиционно продаются в Печерском районе — медиа стоимость однокомнатной на вторичке составляет 107 тысяч долларов. За двухкомнатную придется заплатить 173 тысячи долларов, а за трехкомнатную - 295 тысяч долларов.
Об этом говорится в исследовании OBOZ.UA.
Сколько стоят квартиры в Киеве
Втрое более дешевые квартиры продаются на Троещине, в Деснянском районе столицы. Трехкомнатную квартиру здесь можно купить всего за 68,3 тысячь долларов. Однокомнатную за 40 тысячь долларов. Двухкомнатную можно купить за 54,7 тысячи долларов.
Также известно, что в Вишневом, Вышгороде и Броварах квартиры тоже дороже, чем на Троещине. Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вишневом:
- 1-комнатная — 44 000 дол.
- 2-комнатная — 61 000 дол.
- 3-комнатная — 80 000 дол.
Стоимость квартиры на вторичном рынке в Броварах:
- 1-комнатная — 44 000 дол.
- 2-комнатная — 60 600 дол.
- 3-комнатная — 73 000 дол.
Стоимость квартиры на вторичном рынке в Вышгороде:
- 1-комнатная — 42 800 дол.
- 2-комнатная — 64 000 дол.
- 3-комнатная — 73 900 дол.
Что влияет на стоимость квартир
На стоимость квартиры и района для жизни, кроме удаленности от центра, в первую очередь влияют состояние дома. Кроме того, имеет значение год его застройки.
Например, в Голосеевском районе много домов, сданных в эксплуатацию в последние 10 лет, тогда как на Троещине речь идет о более старых зданиях.
Следующим по важности фактором является транспортная развязка, наличие удобного общественного транспорта и городская инфраструктура. Часто из пригорода столицы добраться до центра можно быстрее, чем из окраины.
Рейтинг стоимости районов Киева и пригорода на вторичном рынке на примере однокомнатных квартир:
- Печерский район — 107 000 дол.
- Шевченковский район — 75 700 дол.
- Голосеевский район — 68 000 дол.
- Дарницкий район — 60 000 дол.
- Подольский район — 57 000 дол.
- Днепровский район — 53 100 дол.
- Соломенский район — 52 000 дол.
- Оболонский район — 50 000 дол.
- Петропавловская Борщаговка — 49 200 дол.
- Софиевская Борщаговка — 46 000 дол.
- Святошинский район — 45 000 дол.
- м. Вишневое — 44 000 дол.
- г. Бровары — 43 000 дол.
- г. Вышгород — 42 800 дол.
- Деснянский район — 40 000 дол.
- м. Ирпень — 34 400 дол.
- м. Буча — 32 000 дол.
- г. Гостомель — 25 000 дол.
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