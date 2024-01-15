Як змінилася кількість осіб непридатних до служби — ситуація в Києві

Військовий проходить ВЛК. Фото ілюстративне: АрміяInform

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зібрало дані по усім регіонах України щодо організації діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК) для проведення комплексного дослідження корупційних ризиків. Дані, зокрема, містять інформацію про кількість непридатних та обмежено придатних осіб для військової служби.

Про це йдеться у звіті НАЗК.

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Повідомляється, що за 9 місяців 2023 року середній відсоток непридатних осіб для військової служби зріс на більш ніж удвічі, порівняно з показником у 2021 році (4 процентних пункти).

Так, у 2022 році перевищення середнього показника (27%) зафіксували у:

Сумській області — 29 п.п.,

Житомирській — 11 п.п.,

Полтавській — 11 п.п.

Вже у 2023 році показники були такими:

Дніпропетровська область — 24 п.п.,

Житомирська область —14 п.п.,

Вінницька — 11 п.п.,

Кіровоградська — 10 п.п.

У яких районах Києва найбільше непридатних до служби осіб

Так, за період з 2022 до вересня 2023 року спостерігається значне перевищення середнього значення 23,5% обмежено придатних осіб у:

Печерському (на 13.5 п.п.),

Шевченківському (на 7.5 п.п.),

Оболонському (на 6.5 п.п.) районах.

У 2023 році спостерігається значне перевищення вказаного середнього значення в:

Голосіївському (на 32.5 п.п.),

Дарницькому (на 12.5 п.п.),

Шевченківському (на 11.5 п.п.) районах.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки правильно роблять, що ловлять ухилянтів. Ті, хто тікає від мобілізації не мають права жити повноцінним життям.

Додамо, командир батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко заявив, що середній вік військовослужбовців в ЗСУ становить понад 40 років. За його словами, "бюрократичні затримки та спроби саботажу" затримують процес проведення мобілізації в Україні.