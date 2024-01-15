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Як змінилася кількість осіб непридатних до служби — ситуація в Києві

15 січня 2024 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Як змінилася кількість осіб непридатних до служби — ситуація в Києві
Військовий проходить ВЛК. Фото ілюстративне: АрміяInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) зібрало дані по усім регіонах України щодо організації діяльності військово-лікарських комісій (ВЛК) для проведення комплексного дослідження корупційних ризиків. Дані, зокрема, містять інформацію про кількість непридатних та обмежено придатних осіб для військової служби. 

Про це йдеться у звіті НАЗК

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Повідомляється, що за 9 місяців 2023 року середній відсоток непридатних осіб для військової служби зріс на більш ніж удвічі, порівняно з показником у 2021 році (4 процентних пункти).

Так, у 2022 році перевищення середнього показника (27%) зафіксували у:

  • Сумській області — 29 п.п.,
  • Житомирській — 11 п.п.,
  • Полтавській — 11 п.п.

Вже у 2023 році показники були такими:

  • Дніпропетровська область — 24 п.п.,
  • Житомирська область —14 п.п.,
  • Вінницька — 11 п.п.,
  • Кіровоградська — 10 п.п.

У яких районах Києва найбільше непридатних до служби осіб

Так, за період з 2022 до вересня 2023 року спостерігається значне перевищення середнього значення 23,5% обмежено придатних осіб у:

  • Печерському (на 13.5 п.п.),
  • Шевченківському (на 7.5 п.п.),
  • Оболонському (на 6.5 п.п.) районах.

У 2023 році спостерігається значне перевищення вказаного середнього значення в:

  • Голосіївському (на 32.5 п.п.),
  • Дарницькому (на 12.5 п.п.),
  • Шевченківському (на 11.5 п.п.) районах.

Нагадаємо, очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що працівники територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки правильно роблять, що ловлять ухилянтів. Ті, хто тікає від мобілізації не мають права жити повноцінним життям.

Додамо, командир батальйону 5-ї Окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко заявив, що середній вік військовослужбовців в ЗСУ становить понад 40 років. За його словами, "бюрократичні затримки та спроби саботажу" затримують процес проведення мобілізації в Україні.

Київ
НАЗК
військові
війна в Україні
війна
обмежено придатні
військова підготовка

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