Как изменилось количество лиц, не пригодных к службе — ситуация в Киеве

Военный проходит ВЛК. Фото иллюстративное: АрмияInform

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) собрало данные по всем регионам Украины по организации деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК) для проведения комплексного исследования коррупционных рисков. Данные, в частности, содержат информацию о количестве непригодных и ограниченно пригодных к военное службе.

Об этом говорится в отчете НАПК.

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Как выросло количество непригодных лиц в Украине

Сообщается, что за 9 месяцев 2023 года средний процент непригодных лиц для военной службы вырос более чем в два раза по сравнению с показателем в 2021 году (4 процентных пункта).

Так, в 2022 году превышение среднего показателя (27%) зафиксировали в:

Сумской области — 29 п.п.,

Житомирской — 11 п.п.,

Полтавской — 11 п.п.

Уже в 2023 году показатели были следующими:

Днепропетровская область — 24 п.п.,

Житомирская область —14 п.п.,

Винницкая — 11 п.п.,

Кировоградская — 10 п.п.

В каких районах Киева больше непригодных к службе лиц

Так, за период с 2022 года по сентябрь 2023 года наблюдается значительное превышение среднего значения 23,5% ограниченно подходящих лиц в:

Печерском (на 13.5 п.п.),

Шевченковском (на 7.5 п.п.),

Оболонском (на 6.5 п.п.) районах.

В 2023 году наблюдается значительное превышение указанного среднего значения в:

Голосеевском (на 32.5 п.п.),

Дарницком (на 12.5 п.п.),

Шевченковском (на 11.5 п.п.) районах.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки правильно делают, что ловят уклонистов. Избегающие мобилизации не имеют права жить полноценной жизнью.

Добавим, командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко заявил, что средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет более 40 лет. По его словам, "бюрократические задержки и попытки саботажа" задерживают процесс мобилизации в Украине.