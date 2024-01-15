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Как изменилось количество лиц, не пригодных к службе — ситуация в Киеве

15 января 2024 15:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как изменилось количество лиц, не пригодных к службе — ситуация в Киеве
Военный проходит ВЛК. Фото иллюстративное: АрмияInform
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) собрало данные по всем регионам Украины по организации деятельности военно-врачебных комиссий (ВЛК) для проведения комплексного исследования коррупционных рисков. Данные, в частности, содержат информацию о количестве непригодных и ограниченно пригодных к военное службе.

Об этом говорится в отчете НАПК.

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Сообщается, что за 9 месяцев 2023 года средний процент непригодных лиц для военной службы вырос более чем в два раза по сравнению с показателем в 2021 году (4 процентных пункта).

Так, в 2022 году превышение среднего показателя (27%) зафиксировали в:

  • Сумской области — 29 п.п.,
  • Житомирской — 11 п.п.,
  • Полтавской — 11 п.п.

Уже в 2023 году показатели были следующими:

  • Днепропетровская область — 24 п.п.,
  • Житомирская область —14 п.п.,
  • Винницкая — 11 п.п.,
  • Кировоградская — 10 п.п.

В каких районах Киева больше непригодных к службе лиц

Так, за период с 2022 года по сентябрь 2023 года наблюдается значительное превышение среднего значения 23,5% ограниченно подходящих лиц в:

  • Печерском (на 13.5 п.п.),
  • Шевченковском (на 7.5 п.п.),
  • Оболонском (на 6.5 п.п.) районах.

В 2023 году наблюдается значительное превышение указанного среднего значения в:

  • Голосеевском (на 32.5 п.п.),
  • Дарницком (на 12.5 п.п.),
  • Шевченковском (на 11.5 п.п.) районах.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки правильно делают, что ловят уклонистов. Избегающие мобилизации не имеют права жить полноценной жизнью.

Добавим, командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко заявил, что средний возраст военнослужащих в ВСУ составляет более 40 лет. По его словам, "бюрократические задержки и попытки саботажа" задерживают процесс мобилизации в Украине.

Киев
НАПК
военные
война в Украине
війна
ограниченно пригодные
военная подготовка

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