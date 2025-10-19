Відео
Головна Київ Як змінилися ціни на ярмарках у Києві — інспекція за тиждень

Як змінилися ціни на ярмарках у Києві — інспекція за тиждень

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 13:08
Оновлено: 13:08
У Києві різко зросли ціни на овочі та фрукти
Овочі на ярмарку у Києві. Фото: Новини.LIVE

На столичних ярмарках помітно подорожчали овочі, фрукти та ковбасні вироби. Продавці кажуть, що за місяць ціни зросли майже на 40%.

На одному із ярмарків у Києві побував кореспондент Новини.LIVE та розповів про актуальні ціни в ефірі День.LIVE.

Читайте також:

Інспекція цін у Києві — скільки зараз коштують продукти

У Києві покупці зазначають, що ціни поступово зростають вже кілька тижнів поспіль.

Своєю чергою, продавці пояснюють це зростанням вартості пального, транспортування та сезонністю продукції. Найбільше подорожчали овочі, зокрема помідори, огірки та перець. А також зелень і фрукти, які завозять із південних регіонів.

Продавці зазначають, що за останній місяць ціни зросли на 30–40%, особливо на сезонні овочі.

Кореспондент Олександр Саюн в ефірі День.LIVE дослідив, як змінилися ціни на овочі, фрукти, зелень і ковбасу на лівому березі столиці:

  • помідори: 65–100 грн/кг; 
  • огірки: 95–120 грн/кг; 
  • баклажани та кольорова капуста: 70-75 грн/кг; 
  • перець: 30-100 грн/кг; 
  • буряк, морква, картопля 20-30 грн/кг; 
  • часник: 180 грн/кг; 
  • петрушка, кріп: 20-35 грн/пучок; 
  • яблука: 35–50 грн/кг; 
  • сливи: 70 грн/кг; 
  • виноград: 89–130 грн/кг; 
  • хурма: 55-100 грн/кг; 
  • гранат: 130 грн/кг; 
  • мандарини: 150 грн/кг; 
  • кавун: 20 грн/кг; 
  • диня: 55 грн/кг; 
  • яйця: 55-64 грн/десяток; 
  • сардельки: 215-225 грн/кг; 
  • ковбаса: 185-295 грн/кг.

Раніше кореспондентка Новини.LIVE дізнавалася, які нині ціни на овочі та фрукти на базарах у Львові.

Також ми інформували, скільки зараз коштують овочі на Привозі в Одесі.

Київ фрукти овочі ярмарки ціни в Україні ціни на продукти
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
