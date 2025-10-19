В Киеве резко выросли цены на овощи и фрукты

Овощи на ярмарке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На столичных ярмарках заметно подорожали овощи, фрукты и колбасные изделия. Продавцы говорят, что за месяц цены выросли почти на 40%.

На одной из ярмарок в Киеве побывал корреспондент Новини.LIVE и рассказал об актуальных ценах в эфире День.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Инспекция цен в Киеве — сколько сейчас стоят продукты

В Киеве покупатели отмечают, что цены постепенно растут уже несколько недель подряд.

В свою очередь, продавцы объясняют это ростом стоимости топлива, транспортировки и сезонностью продукции. Больше всего подорожали овощи, в частности помидоры, огурцы и перец. А также зелень и фрукты, которые завозят из южных регионов.

Продавцы отмечают, что за последний месяц цены выросли на 30-40%, особенно на сезонные овощи.

Корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE исследовал, как изменились цены на овощи, фрукты, зелень и колбасу на левом берегу столицы:

помидоры: 65-100 грн/кг;

огурцы: 95-120 грн/кг;

баклажаны и цветная капуста: 70-75 грн/кг;

перец: 30-100 грн/кг;

свекла, морковь, картофель 20-30 грн/кг;

чеснок: 180 грн/кг;

петрушка, укроп: 20-35 грн/пучок;

яблоки: 35-50 грн/кг;

сливы: 70 грн/кг;

виноград: 89-130 грн/кг;

хурма: 55-100 грн/кг;

гранат: 130 грн/кг;

мандарины: 150 грн/кг;

арбуз: 20 грн/кг;

дыня: 55 грн/кг;

яйца: 55-64 грн/десяток;

сардельки: 215-225 грн/кг;

колбаса: 185-295 грн/кг.

Ранее корреспондентка Новини.LIVE узнавала, какие сейчас цены на овощи и фрукты на базарах во Львове.

Также мы информировали, сколько сейчас стоят овощи на Привозе в Одессе.