В Киеве резко выросли цены на овощи и фрукты

Как изменились цены на ярмарках в Киеве — инспекция за неделю
На столичных ярмарках заметно подорожали овощи, фрукты и колбасные изделия. Продавцы говорят, что за месяц цены выросли почти на 40%.
На одной из ярмарок в Киеве побывал корреспондент Новини.LIVE и рассказал об актуальных ценах в эфире День.LIVE.
Инспекция цен в Киеве — сколько сейчас стоят продукты
В Киеве покупатели отмечают, что цены постепенно растут уже несколько недель подряд.
В свою очередь, продавцы объясняют это ростом стоимости топлива, транспортировки и сезонностью продукции. Больше всего подорожали овощи, в частности помидоры, огурцы и перец. А также зелень и фрукты, которые завозят из южных регионов.
Продавцы отмечают, что за последний месяц цены выросли на 30-40%, особенно на сезонные овощи.
Корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE исследовал, как изменились цены на овощи, фрукты, зелень и колбасу на левом берегу столицы:
- помидоры: 65-100 грн/кг;
- огурцы: 95-120 грн/кг;
- баклажаны и цветная капуста: 70-75 грн/кг;
- перец: 30-100 грн/кг;
- свекла, морковь, картофель 20-30 грн/кг;
- чеснок: 180 грн/кг;
- петрушка, укроп: 20-35 грн/пучок;
- яблоки: 35-50 грн/кг;
- сливы: 70 грн/кг;
- виноград: 89-130 грн/кг;
- хурма: 55-100 грн/кг;
- гранат: 130 грн/кг;
- мандарины: 150 грн/кг;
- арбуз: 20 грн/кг;
- дыня: 55 грн/кг;
- яйца: 55-64 грн/десяток;
- сардельки: 215-225 грн/кг;
- колбаса: 185-295 грн/кг.
