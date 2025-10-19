Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Как изменились цены на ярмарках в Киеве — инспекция за неделю

Как изменились цены на ярмарках в Киеве — инспекция за неделю

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 13:08
обновлено: 13:08
В Киеве резко выросли цены на овощи и фрукты
Овощи на ярмарке в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На столичных ярмарках заметно подорожали овощи, фрукты и колбасные изделия. Продавцы говорят, что за месяц цены выросли почти на 40%.

На одной из ярмарок в Киеве побывал корреспондент Новини.LIVE и рассказал об актуальных ценах в эфире День.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Инспекция цен в Киеве — сколько сейчас стоят продукты

В Киеве покупатели отмечают, что цены постепенно растут уже несколько недель подряд.

В свою очередь, продавцы объясняют это ростом стоимости топлива, транспортировки и сезонностью продукции. Больше всего подорожали овощи, в частности помидоры, огурцы и перец. А также зелень и фрукты, которые завозят из южных регионов.

Продавцы отмечают, что за последний месяц цены выросли на 30-40%, особенно на сезонные овощи.

Корреспондент Александр Саюн в эфире День.LIVE исследовал, как изменились цены на овощи, фрукты, зелень и колбасу на левом берегу столицы:

  • помидоры: 65-100 грн/кг;
  • огурцы: 95-120 грн/кг;
  • баклажаны и цветная капуста: 70-75 грн/кг;
  • перец: 30-100 грн/кг;
  • свекла, морковь, картофель 20-30 грн/кг;
  • чеснок: 180 грн/кг;
  • петрушка, укроп: 20-35 грн/пучок;
  • яблоки: 35-50 грн/кг;
  • сливы: 70 грн/кг;
  • виноград: 89-130 грн/кг;
  • хурма: 55-100 грн/кг;
  • гранат: 130 грн/кг;
  • мандарины: 150 грн/кг;
  • арбуз: 20 грн/кг;
  • дыня: 55 грн/кг;
  • яйца: 55-64 грн/десяток;
  • сардельки: 215-225 грн/кг;
  • колбаса: 185-295 грн/кг.

Ранее корреспондентка Новини.LIVE узнавала, какие сейчас цены на овощи и фрукты на базарах во Львове.

Также мы информировали, сколько сейчас стоят овощи на Привозе в Одессе.

Киев фрукты овощи ярмарки цены в Украине цены на продукты
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации