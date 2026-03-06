Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві

Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 10:35
Актуальні ціни на бензин, дизель і газ у Києві 6 березня
АЗС в Києві 6 березня. Фото: Новини.LIVE

На автозаправках у Києві вартість бензину А-95 стартує від 67,90 грн за літр, а за преміальний А-100 просять від 77,90 грн. Порівняно з попереднім днем ситуація на столичних АЗС майже не змінилася — ціни на пальне залишилися на тому самому рівні, та й черг на заправках не спостерігається.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Скільки коштує пальне в Києві 6 березня

На київських АЗС станом на сьогодні істотних коливань цін на пальне не зафіксовано. У порівнянні з попереднім днем вартість пального фактично залишилася без змін, а черг на заправках у столиці немає.

Зокрема, бензин А-95 на столичних заправках коштує від 67,90 грн за літр. Якщо ж ідеться про преміальний бензин А-100, то його ціна стартує від 77,90 грн за літр.

  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 1
    Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE
  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 2
    Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE
  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 3
    Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE
  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 4
    Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE
1 / 4
  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 1
  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 2
  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 3
  • Як змінилися ціни на пальне на популярних АЗС в Києві - фото 4

 

Водночас середні ціни на пальне по Україні 6 березня залишились на тому ж рівні, що й станом на 5 березня 2026 року і виглядають так: бензин А-95 преміум — 72,30 грн, бензин А-95 — 68,28 грн, бензин А-92 — 65,51 грн, дизельне паливо — 68,95 грн, автомобільний газ — 40,23 грн.

null
Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня. Фото: Мінфін
null
Ціни на популярних АЗС на паливо. Фото: Мінфін

Експерти прогнозують, що ціни на продукти та деякі послуги можуть значно зрости через коливання цін на пальне, яке може ще здорожчати з часом через бойові дії на Близькому Сході.

Дехто з нардепів припускав, що ціна за бензин може підскочити до 150 грн за літр.

Втім, зекономити на пальному цілком реально — експерти пояснили, як зменшити витрати палива на кожній поїздці.

ціни на паливо Київ бензин АЗС газ пальне
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації