Актуальні ціни на бензин, дизель і газ у Києві 6 березня

АЗС в Києві 6 березня. Фото: Новини.LIVE

На автозаправках у Києві вартість бензину А-95 стартує від 67,90 грн за літр, а за преміальний А-100 просять від 77,90 грн. Порівняно з попереднім днем ситуація на столичних АЗС майже не змінилася — ціни на пальне залишилися на тому самому рівні, та й черг на заправках не спостерігається.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Скільки коштує пальне в Києві 6 березня

На київських АЗС станом на сьогодні істотних коливань цін на пальне не зафіксовано. У порівнянні з попереднім днем вартість пального фактично залишилася без змін, а черг на заправках у столиці немає.

Зокрема, бензин А-95 на столичних заправках коштує від 67,90 грн за літр. Якщо ж ідеться про преміальний бензин А-100, то його ціна стартує від 77,90 грн за літр.

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Водночас середні ціни на пальне по Україні 6 березня залишились на тому ж рівні, що й станом на 5 березня 2026 року і виглядають так: бензин А-95 преміум — 72,30 грн, бензин А-95 — 68,28 грн, бензин А-92 — 65,51 грн, дизельне паливо — 68,95 грн, автомобільний газ — 40,23 грн.

Ціни на пальне в Україні станом на 5 березня. Фото: Мінфін

Ціни на популярних АЗС на паливо. Фото: Мінфін

Експерти прогнозують, що ціни на продукти та деякі послуги можуть значно зрости через коливання цін на пальне, яке може ще здорожчати з часом через бойові дії на Близькому Сході.

Дехто з нардепів припускав, що ціна за бензин може підскочити до 150 грн за літр.

Втім, зекономити на пальному цілком реально — експерти пояснили, як зменшити витрати палива на кожній поїздці.