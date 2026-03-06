Сколько стоит литр бензина в Киеве 6 марта — актуальные расценки

АЗС в Киеве 6 марта. Фото: Новини.LIVE

В столице сохраняется стабильная ситуация на рынке топлива: цены на заправках практически не изменились по сравнению со вчерашним днем. Бензин А-95 в Киеве продают от 67,90 грн за литр, тогда как стоимость премиального А-100 начинается от 77,90 грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

На киевских АЗС по состоянию на сегодня существенных колебаний цен на топливо не зафиксировано. По сравнению с предыдущим днем стоимость топлива фактически осталась без изменений, а очередей на заправках в столице нет.

В частности, бензин А-95 на столичных заправках стоит от 67,90 грн за литр. Если же речь идет о премиальном бензине А-100, то его цена стартует от 77,90 грн за литр.

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

В то же время средние цены на топливо по Украине 6 марта остались на том же уровне, что и по состоянию на 5 марта 2026 года и выглядят так: бензин А-95 премиум — 72,30 грн, бензин А-95 — 68,28 грн, бензин А-92 — 65,51 грн, дизельное топливо — 68,95 грн, автомобильный газ — 40,23 грн.

Цены на топливо в Украине по состоянию на 5 марта. Фото: Минфин

Цены на популярных АЗС на топливо на популярных АЗС. Фото: Минфин

Эксперты прогнозируют, что цены на продукты и некоторые услуги могут значительно вырасти из-за колебаний цен на топливо, которое может еще подорожать со временем из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Некоторые из нардепов предполагал, что цена за бензин может подскочить до 150 грн за литр.

Впрочем, сэкономить на топливе вполне реально — эксперты объяснили,как уменьшить расход топлива на каждой поездке.