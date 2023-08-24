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Як змінювався Майдан Незалежності: фотофакти

24 серпня 2023 08:01
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Майдан Незалежності: як виглядала площа у різні роки
Майдан Незалежності у Києві. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Майдан Незалежності, яким ми його знаємо та відчуваємо зараз, змінювався дуже багато разів. Він міняв назву та перебудовувався — зносилися пам'ятки і встановлювалися фонтани, відбувалися революції, знімалася бруківка та проводилися капітальні ремонти. За часів незалежності центральна площа країни змінювала своє значення та емоційне забарвлення. Революції зробили це місце не площею для гулянь, а місцем пам'яті та символом, який доводить гідність українців. 

Все це можна побачити у фото. Як Радянська площа перетворилася на Майдан Незалежності, а місце веселощів на місце пам'яті національних героїв — у добірці Новини.LIVE.

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Вигляд площі до незалежності

Протягом XX століття Майдан Незалежності мав кілька назв — Думська площа, Радянська площа, площа Калініна, площа Жовтневої революції. В середині 1850-х та на початку 1860-х років на площі з'явилися перші кам'яні будівлі, а слугувала вона і базаром, і місцем розташування кочового цирку.

Майдан Незалежності
Балагани мандрівного цирку 1860-ті роки. Фото: nv.ua

Більш наближеним до сучасності Майдан став на початку 1900-х років. 

Майдан Незалежності
Сквер на Думській площі 1911 рік. Фото: nv.ua

До становлення незалежності України площа пережила пам'ятник Столипіна та Карла Маркса, демонстрації піонерів на початку Першої світової війни, нацистську окупацію. 

Майдан Незалежності
Вигляд площі в 1941–1943 роках. Німецька аерофотозйомка. Фото: nv.ua

Багато змін площа пережила під час Жовтневої революції. Потім там з'явилися нові будинки та фонтани.

Незалежна Україна

У 1991 році був демонтований пам'ятник на честь Жовтневої Революції і площу перейменували на Майдан Незалежності. Почалася нова історія. 

Майдан Незалежності
Будівельні роботи у 2001 році. Фото: nv.ua
Майдан Незалежності
Відкриття Майдану після реконструкції. Фото: kyiv.depo.ua

У 2004 році центральна площа країни стала місцем проведення Помаранчевої революції. 

Помаранчева революція
Помаранчева революція 2004 рік. Фото: kyiv.depo.ua

У 2013 році історія Майдану Незалежності та країни кардинально переписується українцями. Революція Гідності. Розстріл мирних людей. 

Майдан Незалежності в період 2013-2014 років стає місцем боротьби за гідність і свободу. 

  • Революція гідності на Майдані. Лютий 2014 рік. Фото: Антоніна Карташева
  • Учасник Революції Гідності. Лютий 2014 рік. Фото: Антоніна Карташева
  • Майдан Незалежності під час Революції Гідності. Фото: Антоніна Карташева
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Революція Гідності
Вшанування пам'яті Героїв небесної сотні. Лютий 2014 рік. Фото: Антоніна Карташева

Після Революції Гідності центральна площа країни змінюється. Починається будівництво Алеї Героїв небесної сотні, встановлюються пам'ятні меморіали, ремонтують дороги, відновлюють Будинок профспілок. 

На цій площі вже ніколи не святкуватимуть новорічні та різдвяні свята. Всі гуляння влада офіційно переносить на Софійську та Михайлівську площі. Майдан Незалежності стає місцем пам'яті героїв. 

У 2021 році на центральній площі українці відзначають 30-ту річницю незалежності. Над Майданом пролітає "Мрія", Хрещатиком крокують військові та їде парад техніки. 

Мрія
Політ "Мрії" над Хрещатиком у День незалежності 2021 року. Фото: УНІАН

Вже через рік Україна не влаштовуватиме парад — військові захищатимуть незалежність країни на фронті. На Майдані Незалежності розмітили знищену техніку окупанта. На центральній площі країни знову атмосфера боротьби. 

День незалежності України
Парад знищеної техніки окупанта. Фото: Новини.LIVE
Майдан Незалежності
День Незалежності України 2022 р. Фото: Новини.LIVE 

З моменту повномасштабного вторгнення Росії на центральній площі міста з'явилися сумні ритуали — клумба з прапорцями в пам'ять загиблих воїнів. А також прощання з захисниками. 

Прапори на Майдані
Прапори з позивними загиблих. Фото: Новини.LIVE 
Похорон
Прощання з загиблими захисниками. Фото: Новини.LIVE 

Та попри все на Майдані триває життя. Українці у свята гуляють містом у вишиванках. Крім символів боротьби, на площі постійно є символи життя. 

Вишиванка
Дівчинка у вишиванці на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE 

Цьогоріч на площі знову встановили знищену техніку окупанта як доказ того, що українці продовжують боротися за свою незалежність. 

Майдан Незалежності
Парад знищеної техніки ворога 2023 рік. Фото: Новини.LIVE 

Зі святом, українці!

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