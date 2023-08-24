Майдан Независимости: как выглядела площадь в разные годы

Майдан Независимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Майдан Незалежности, каким мы ее знаем и чувствуем сейчас, менялся очень много раз. Он менял название и перестраивался — сносили достопримечательности и устанавливали фонтаны, происходили революции, снималась брусчатка и проводились капитальные ремонты. При независимости центральная площадь страны меняла свое значение и эмоциональную окраску. Революции сделали это место не площадью для гуляний, а местом памяти и символом, доказывающим достоинство украинцев.

Все это можно увидеть на фото. Как Советская площадь превратилась в Майдан Незалежности, а место веселья в место памяти национальных героев — в подборке Новини.LIVE.

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Вид площади до независимости

В течение 20 века Майдан Незалежности имел несколько названий — Думская площадь, Советская площадь, площадь Калинина, площадь Октябрьской революции. В середине 1850-х и начале 1860-х годов на площади появились первые каменные здания, а служила она и базаром, и местом расположения кочевого цирка.

Балаганы кочевого цирка 1860-е годы. Фото: nv.ua

Более приближенным к современности Майдан стал в начале 1900-х годов.

Сквер на Думской площади 1911 год. Фото: nv.ua

До становления независимости Украины площадь пережила памятник Столыпину и Карлу Марксу, демонстрации пионеров в начале Первой мировой войны, нацистскую оккупацию.

Вид площади в 1941-1943 годах. Немецкая аэрофотосъемка. Фото: nv.ua

Много изменений площадь пережила во время Октябрьской революции. Затем там появились новые дома и фонтаны.

Независимая Украина

В 1991 году был демонтирован памятник в честь Октябрьской Революции и площадь переименована в Майдан Незалежности. Началась новая история.

Строительные работы в 2001 году. Фото: nv.ua

Открытие Майдана после реконструкции. Фото: kyiv.depo.ua

В 2004 году центральная площадь страны стала местом проведения Оранжевой революции.

Оранжевая революция 2004 год. Фото: kyiv.depo.ua

В 2013 году история Майдана Незалежности и страны кардинально переписывается украинцами. Революция Достоинства. Расстрел мирных людей.

Майдан Незалежности в период 2013-2014 годов становится местом борьбы за достоинство и свободу.

Революция достоинства на Майдане. Февраль 2014 года. Фото: Антонина Карташева

Участник Революции Достоинства. Февраль 2014 года. Фото: Антонина Карташева

Майдан Незалежности во время Революции Достоинства. Фото: Антонина Карташева 1/3 _ 3

Чествование памяти Героев небесной сотни. Февраль 2014 года. Фото: Антонина Карташева

После революции Достоинства центральная площадь страны меняется. Начинается строительство аллеи Героев небесной сотни, устанавливаются памятные мемориалы, ремонтируют дороги, восстанавливают Дом профсоюзов.

На этой площади никогда не будут праздновать новогодние и рождественские праздники. Все гуляния власти официально переносят на Софийскую и Михайловскую площади. Майдан становится местом памяти героев.

В 2021 году на центральной площади украинцы отмечают 30-ю годовщину независимости. Над Майданом пролетает "Мрія", по Крещатику шагают военные и едет парад техники.

Полет "Мрії" над Крещатиком на День независимости 2021 год. Фото: УНИАН

Уже через год Украина не будет устраивать парад — военные будут защищать независимость страны на фронте. На Майдане разместили уничтоженную технику оккупанта. На центральной площади страны снова атмосфера борьбы.

Парад уничтоженной техники оккупанта. Фото: Новини.LIVE

День Незвисимости Украины 2022 год. Фото: Новини.LIVE

С момента полномасштабного вторжения России на центральной площади города появились печальные ритуалы — клумба с флажками в память о погибших воинах. А также прощание с защитниками.

Флаги с позывными погибших. Фото: Новини.LIVE

Прощение с погибшими защитниками. Фото: Новини.LIVE

Но несмотря на все, на Майдане продолжается жизнь. Украинцы по праздникам гуляют по городу в вышиванках. Помимо символов борьбы, на площади постоянно есть символы жизни.

Девочка в вышиванку на Майдане Незалежности. Фото: Новини.LIVE

В этом году на площади снова установили уничтоженную технику оккупантов как доказательство того, что украинцы продолжают бороться за свою независимость.

Парад уничтоженной техники врага 2023 год. Фото: Новини.LIVE

С праздником, украинцы!