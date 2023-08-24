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Как менялся Майдан Незалежности: фотофакты

24 августа 2023 08:01
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Майдан Независимости: как выглядела площадь в разные годы
Майдан Независимости в Киеве. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Майдан Незалежности, каким мы ее знаем и чувствуем сейчас, менялся очень много раз. Он менял название и перестраивался — сносили достопримечательности и устанавливали фонтаны, происходили революции, снималась брусчатка и проводились капитальные ремонты. При независимости центральная площадь страны меняла свое значение и эмоциональную окраску. Революции сделали это место не площадью для гуляний, а местом памяти и символом, доказывающим достоинство украинцев.

Все это можно увидеть на фото. Как Советская площадь превратилась в Майдан Незалежности, а место веселья в место памяти национальных героев — в подборке Новини.LIVE.

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Вид площади до независимости

В течение 20 века Майдан Незалежности имел несколько названий — Думская площадь, Советская площадь, площадь Калинина, площадь Октябрьской революции. В середине 1850-х и начале 1860-х годов на площади появились первые каменные здания, а служила она и базаром, и местом расположения кочевого цирка.

Майдан независимости
Балаганы кочевого цирка 1860-е годы. Фото: nv.ua

Более приближенным к современности Майдан стал в начале 1900-х годов.

Майдан независимости
Сквер на Думской площади 1911 год. Фото: nv.ua

До становления независимости Украины площадь пережила памятник Столыпину и Карлу Марксу, демонстрации пионеров в начале Первой мировой войны, нацистскую оккупацию.

Майдан независимости
Вид площади в 1941-1943 годах. Немецкая аэрофотосъемка. Фото: nv.ua

Много изменений площадь пережила во время Октябрьской революции. Затем там появились новые дома и фонтаны.

Независимая Украина

В 1991 году был демонтирован памятник в честь Октябрьской Революции и площадь переименована в Майдан Незалежности. Началась новая история.

Майдан независимости
Строительные работы в 2001 году. Фото: nv.ua
Майдан независимости
Открытие Майдана после реконструкции. Фото: kyiv.depo.ua

В 2004 году центральная площадь страны стала местом проведения Оранжевой революции.

Оранжевая революция
Оранжевая революция 2004 год. Фото: kyiv.depo.ua

В 2013 году история Майдана Незалежности и страны кардинально переписывается украинцами. Революция Достоинства. Расстрел мирных людей.

Майдан Незалежности в период 2013-2014 годов становится местом борьбы за достоинство и свободу.

  • Революция достоинства на Майдане. Февраль 2014 года. Фото: Антонина Карташева
  • Участник Революции Достоинства. Февраль 2014 года. Фото: Антонина Карташева
  • Майдан Незалежности во время Революции Достоинства. Фото: Антонина Карташева
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Революция Достоинства
Чествование памяти Героев небесной сотни. Февраль 2014 года. Фото: Антонина Карташева

После революции Достоинства центральная площадь страны меняется. Начинается строительство аллеи Героев небесной сотни, устанавливаются памятные мемориалы, ремонтируют дороги, восстанавливают Дом профсоюзов.

На этой площади никогда не будут праздновать новогодние и рождественские праздники. Все гуляния власти официально переносят на Софийскую и Михайловскую площади. Майдан становится местом памяти героев.

В 2021 году на центральной площади украинцы отмечают 30-ю годовщину независимости. Над Майданом пролетает "Мрія", по Крещатику шагают военные и едет парад техники.

Мечта
Полет "Мрії" над Крещатиком на День независимости 2021 год. Фото: УНИАН

Уже через год Украина не будет устраивать парад — военные будут защищать независимость страны на фронте. На Майдане разместили уничтоженную технику оккупанта. На центральной площади страны снова атмосфера борьбы.

День независимости Украины
Парад уничтоженной техники оккупанта. Фото: Новини.LIVE
Майдан независимости
День Незвисимости Украины 2022 год. Фото: Новини.LIVE

С момента полномасштабного вторжения России на центральной площади города появились печальные ритуалы — клумба с флажками в память о погибших воинах. А также прощание с защитниками.

Флаги на Майдане
Флаги с позывными погибших. Фото: Новини.LIVE
Похороны
Прощение с погибшими защитниками. Фото: Новини.LIVE

Но несмотря на все, на Майдане продолжается жизнь. Украинцы по праздникам гуляют по городу в вышиванках. Помимо символов борьбы, на площади постоянно есть символы жизни.

Вышиванка
Девочка в вышиванку на Майдане Незалежности. Фото: Новини.LIVE

В этом году на площади снова установили уничтоженную технику оккупантов как доказательство того, что украинцы продолжают бороться за свою независимость.

Майдан независимости
Парад уничтоженной техники врага 2023 год. Фото: Новини.LIVE

С праздником, украинцы!

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