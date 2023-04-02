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Як ЗСУ звільняли Київщину: Залужний оприлюднив відео до річниці деокупації регіону

2 квітня 2023 12:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Валерій Залужний
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні, 2 квітня, річниця визволення Київської області від російських окупантів. Бої за Київщину тривали більше місяця. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний оприлюднив відео до річниці деокупації Київської області. 

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На оприлюдненому Залужним відео продемонстровано, як українські військові  один за одним заходять у населені пункти Київщини навесні 2022 року. 

"Продовжуємо боротьбу за незалежність нашої Батьківщини. Слава всім, хто захищає Україну!" — зазначив головнокомандувач ЗСУ. 

Як відомо, ввечері 2 квітня 2022 року Міноборони офіційно повідомило, що українські військові звільнили Київську область від армії росії. Тоді останні російські підрозділи вийшли з Бучі, Гостомеля і Бородянки. Кількома днями раніше ЗСУ звільнили Ірпінь. Загалом українські воїни вибили росіян з понад 30 населених пунктів Київщини.

За даними Нацполіції, на Київщині окупанти вбили 1374 українці, 280 вважаються зниклими безвісти, загинуло 38 дітей, 34 зазнали поранень.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від російських окупантів на початку повномасштабного вторгнення загарбників. 

31 березня Президент України Володимир Зеленський разом з прем'єр-міністрами Хорватії, Словаччини, Словенії та президенткою Молдови відвідав Бучу Київської області у річницю її звільнення від російських окупантів.

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