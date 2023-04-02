Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Киев arrow Как ВСУ освобождали Киевщину: Залужный обнародовал видео к годовщине деоккупации региона arrow

Как ВСУ освобождали Киевщину: Залужный обнародовал видео к годовщине деоккупации региона

2 апреля 2023 12:20
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Валерий Залужный
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Сегодня, 2 апреля, годовщина освобождения Киевской области от российских оккупантов. Бои за Киевщину продолжались больше месяца.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео к годовщине деоккупации Киевской области.

Читайте также:

Как украинские военные гнали оккупантов из Киевщины

На обнародованном Залужным видео продемонстрировано, как украинские военные заходят в один за другим населенные пункты Киевщины весной 2022 года.

"Продолжаем борьбу за независимость нашей Родины. Слава всем, кто защищает Украину!" – отметил главнокомандующий ВСУ.

Как известно, вечером 2 апреля 2022 года Минобороны официально сообщило, что украинские военные освободили Киевскую область от армии россии. Тогда последние российские подразделения вышли из Бучи, Гостомеля и Бородянки. Несколькими днями ранее ВСУ освободили Ирпень. В целом украинские воины выбили россиян из более чем 30 населенных пунктов Киевщины.

По данным Нацполиции, в Киевской области оккупанты убили 1374 украинца, 280 числятся пропавшими без вести, погибли 38 детей, 34 получили ранения.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения захватчиков.

31 марта Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы посетил Бучу Киевской области в годовщину ее освобождения от российских оккупантов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB