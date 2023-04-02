Как ВСУ освобождали Киевщину: Залужный обнародовал видео к годовщине деоккупации региона

Валерий Залужный

Сегодня, 2 апреля, годовщина освобождения Киевской области от российских оккупантов. Бои за Киевщину продолжались больше месяца.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обнародовал видео к годовщине деоккупации Киевской области.

Читайте также:

Как украинские военные гнали оккупантов из Киевщины

На обнародованном Залужным видео продемонстрировано, как украинские военные заходят в один за другим населенные пункты Киевщины весной 2022 года.

"Продолжаем борьбу за независимость нашей Родины. Слава всем, кто защищает Украину!" – отметил главнокомандующий ВСУ.

Как известно, вечером 2 апреля 2022 года Минобороны официально сообщило, что украинские военные освободили Киевскую область от армии россии. Тогда последние российские подразделения вышли из Бучи, Гостомеля и Бородянки. Несколькими днями ранее ВСУ освободили Ирпень. В целом украинские воины выбили россиян из более чем 30 населенных пунктов Киевщины.

По данным Нацполиции, в Киевской области оккупанты убили 1374 украинца, 280 числятся пропавшими без вести, погибли 38 детей, 34 получили ранения.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от российских оккупантов в начале полномасштабного вторжения захватчиков.

31 марта Президент Украины Владимир Зеленский вместе с премьер-министрами Хорватии, Словакии, Словении и президентом Молдовы посетил Бучу Киевской области в годовщину ее освобождения от российских оккупантов.