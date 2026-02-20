Погода у Києві 21 лютого — морози вдарять до -20 градусів

Яка погода буде в Києві завтра — попередження від синоптиків
У Києві та Київській області 21 лютого погода буде хмарною, але без опадів. Однак температура повітря опуститься до -20 °С.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрів.
Погода у Києві 21 лютого
Синоптики прогнозують, що у Києві та області 21 лютого буде мінлива хмарність. Вночі та вранці можливий туман, а на дорогах місцями ожеледиця. Також очікується південно-східний вітер 3-8 м/с.
Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах -13...-18 °С, а місцями до -20 °С. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть -3...-8 °С. Водночас у Києві вночі очікується -13...-15 °С, а вдень -3...-5 °С.
Яка погода буде в Україні найближчим часом
Раніше синоптик Діденко попередила українців про найхолоднішу ніч. Вже 21 лютого Україну накриють сильні морози. Однак незадовго прогнозується потепління.
Водночас Наталія Птуха сказала, коли в Україні почнеться потепління. Температура почне підійматися вгору вже з 23 лютого.
