Погода у Києві 21 лютого — морози вдарять до -20 градусів

Морозна погода у Києві. Фото: УНІАН

У Києві та Київській області 21 лютого погода буде хмарною, але без опадів. Однак температура повітря опуститься до -20 °С.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрів.

Погода у Києві 21 лютого

Синоптики прогнозують, що у Києві та області 21 лютого буде мінлива хмарність. Вночі та вранці можливий туман, а на дорогах місцями ожеледиця. Також очікується південно-східний вітер 3-8 м/с.

Температура повітря в області вночі коливатиметься в межах -13...-18 °С, а місцями до -20 °С. Вже вдень стовпчики термометрів показуватимуть -3...-8 °С. Водночас у Києві вночі очікується -13...-15 °С, а вдень -3...-5 °С.

Скриншот допису Укргідрометцентру

Яка погода буде в Україні найближчим часом

Раніше синоптик Діденко попередила українців про найхолоднішу ніч. Вже 21 лютого Україну накриють сильні морози. Однак незадовго прогнозується потепління.

Водночас Наталія Птуха сказала, коли в Україні почнеться потепління. Температура почне підійматися вгору вже з 23 лютого.